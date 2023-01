Diaporama : Gabriella de Monaco boudeuse : mine sombre entre Albert et Charlene, la petite princesse triste sans Jacques

16 / 19

No tabloids - Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage No tabloids - The traditional Christmas tree in the Prince's Palace of Monaco in the presence of Prince Albert II of Monaco, Princess Charlene and their two children, Princess Gabriella and Prince Jacques. The princely couple and their children distributed gifts and sweets to Monegasque children, in the courtyard of the Palace, on December 14, 2022. © BestImage