Obsèques de Constantin II : Sa veuve Anne-Marie digne devant ses enfants en larmes, Albert de Monaco ému

C'était le grand rassemblement de tout le gotha européen ce lundi : six jours après la mort du roi Constantin II, toutes les familles royales s'étaient réunies à Athènes dans la matinée pour lui rendre un dernier hommage. Et en première position, sa famille, sortie en larmes de la cérémonie, et notamment sa femme Anne-Marie, qui n'a pu cacher ses larmes. La main sur le coeur, la reine originaire du Danemark a remercié ses invités et le public en pleurs, mais particulièrement digne.

Entourée de leurs cinq enfants (Alexia, 57 ans, l'héritier Paul, 55 ans, Nikolaos, 53 ans, Théodora, 39 ans et Philippos, 36 ans), elle portait notamment le même pendentif qu'elle avait choisi pour leurs noces, il y a presque 59 ans. Tombés amoureux alors que la jeune femme n'avait que 16 ans, le couple ne s'était depuis jamais quitté, malgré l'exil et la situation politique difficile.

Les princes Paul et Nikolaos ont également montré leur chagrin : l'héritier, soutenu par sa femme Marie-Chantal et ses cinq enfants (Maria Olympia, 26 ans, Konstantinos, 24 ans, Achileas, 22 ans, Odysséas, 18 ans et Aristidis, 14 ans) a imité sa mère, main sur le coeur et les larmes au bord des yeux. Il a ensuite longuement serré dans ses bras ses cousins Felipe VI d'Espagne et Joachim et Frederik du Danemark, offrant des images poignantes.

Des invités venant des quatre coins du monde

Son petit frère, quant à lui, s'est montré très touché, essuyant ses larmes, tout comme sa femme Tatiana. Il faut dire que le couple était particulièrement proche du roi et vivait près de lui pour le voir régulièrement. Alexia de Grèce, l'aînée de la famille, a également écrasé quelques larmes, tout comme son mari Carlos, son petit frère Philippos, et leur petite soeur Théodora.

Très ému, tout le clan, particulièrement soudé, a heureusement pu compter sur le soutien des nombreux invités. Outre la famille royale d'Espagne (quasi !) au grand complet, de nombreux rois et reines d'Europe avaient fait le déplacement. La reine Margrethe du Danemark et sa soeur Benedikte, les aînées de la reine Anne-Marie, avaient bien sûr fait le déplacement pour soutenir la veuve. Les princes Fredrik et Joachim, en froid depuis quelques mois, avaient quant à eux décidé d'une trêve pour leur oncle.

Touché, le roi Willem-Alexander des Pays-Bas est arrivé dans la matinée avec sa femme Maxima et sa mère, la reine douairière Beatrix. A leurs côtés, le roi Philippe de Belgique avait fait le déplacement avec sa femme Mathilde, tout comme le roi Carl XVI Gustaf et sa femme Silvia. Le grand-duc Henri de Luxembourg était également présent, non loin du prince héritier Haakon de Norvège, de sa femme Mette-Marit et sa soeur Märtha Louise.

Pour représenter le clan royal britannique, c'est la princesse Anne qui a fait le déplacement en compagnie de sa cousine éloignée, Lady Gabriella. La jeune femme, qui était également une cousine éloignée de la famille royale grecque, avait été choisie en dernière minute. Enfin, Albert de Monaco était très sérieux et en solo, et a retrouvé notamment les familles royales de Serbie ou encore de Roumanie.