Le prince William en deuil : coup dur, il fait face à la mort de son parrain, célèbre souverain

Depuis 2018, sa santé ne cessait de décliner : victime d'un nouvel AVC après celui subi il y a quatre ans, le roi des Hellènes Constantin II est mort ce mardi 10 janvier à l'hôpital privé d'Hygeia à Athènes, où il avait été admis il y a plusieurs jours. Mal en point, il était depuis "hospitalisé en unité de soins intensifs", comme l'avaient précisé les journaux grecs. L'ex-souverain, cousin du roi britannique Charles III et parrain du prince William, "est décédé (...) d'une attaque cérébrale", a annoncé la chaîne de télévision publique grecque ERT.

Il faut dire qu'il n'avait pas été laissé en paix par la maladie depuis plusieurs années : après l'attaque cérébrale qui l'avait laissé en fauteuil roulant, il avait dû être hospitalisé fin 2021 pour une lourde pneumonie puis pour une infection grave au Covid-19. Peu sorti en public depuis, il avait vu ses "contacts avec son environnement très limités", depuis son nouvel AVC mais a pu être soutenu par sa famille au grand complet avant son décès.

Ses soeurs, Sofia et Irene (84 et 80 ans) avaient en effet fait le déplacement de l'Espagne, où elles vivent. Abandonnant son fils Felipe VI pendant quelques jours, l'aînée de la fratrie avait d'abord représenté la famille aux obsèques de Benoit XVI avant de revenir avec sa soeur dans le pays de leur enfance pour soutenir leur frère.

La reine Anne-Marie, sa femme, est quant à elle restée à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. Mariés depuis 58 ans, les souverains de Grèce (qui n'ont régné qu'entre 1964 et 1974 avant que la monarchie ne soit abolie) s'étaient rencontrés très jeunes et mariés juste après que la jeune femme a eu 18 ans. Soeur cadette de la reine Margrethe du Danemark, la septuagénaire pourra sans doute compter sur la souveraine de 82 ans pour l'aider à gérer son deuil.

Une grande famille réunie autour de lui

Mais également sur leurs enfants et leurs petits-enfants, qui avaient tous fait le déplacement jusqu'en Grèce pour la première fois pour lui rendre un dernier hommage. Il faut dire qu'un seul d'entre eux vit dans le pays de leur enfance pour le moment : Nikolaos (53 ans), le troisième enfant du couple, y réside avec sa femme Tatiana et rendait souvent visite à son père diminué.

Alexia, l'aînée de la fratrie, à 57 ans, vit quant à elle à Lanzarote, en Espagne, avec son mari Carlos et leurs quatre enfants (Arrietta, 20 ans, Ana Maria, 19 ans, Carlos, 17 ans et Amelia, 15 ans). Paul (55 ans), qui prendra la suite de son père en tant que prétendant au trône de Grèce, réside la plupart du temps aux Etats-Unis avec sa femme, Marie-Chantal et leur 5 enfants, membres de la jet-set (Olympia, 26 ans, Konstantinos, 24 ans, Achileas Andreas, 22 ans, Odysseas Kimon, 18 ans et Aristidis, 14 ans).