Le pape émérite Benoît XVI est mort à 95 ans, Carla Bruni le remercie pour un combat qui la touche de près

"J'ai eu l'honneur de rencontrer sa Sainteté le Pape Benoît IVI en 2009 lors de sa visite d'Etat en France. Il m'a semblé être un homme d'une intelligence, d'une culture et d'une profondeur hors du commun Cependant les déclarations du Pape Benoît XVI sur l'utilisation du préservatif en tant que protection contre le virus Sida-HIV ont longtemps été rétrogrades: lorsque l'on sait combien la religion Catholique compte dans certains pays et quand on constate le taux de contamination dans ces mêmes pays, on ne peut qu'être indignés par l'irresponsabilité des propos tenus jadis par le Saint Père. Et pourtant un jour de l'année 2010 le Pape Benoit XVI a choisi d'évoluer et de tenir compte de la gravité de la situation sanitaire relative au virus HIV. L'impact des propos de Ratzinger fut énorme : c'est bien la première fois qu'un Souverain pontife 'autorise' l'usage du préservatif et cette autorisation-bien qu'infime au regard de l'urgence médicale réelle-modifia en profondeur la perception de la prévention contre le virus justement dans ces pays où il faisait rage. Pour cela je le remercie de tout coeur", a écrit celle dont le frère Virginio est mort en 2006 des suites du sida.