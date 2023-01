Letizia d'Espagne réconciliée et tactile avec sa "pire ennemie" Marie-Chantal, la reine à Athènes

Un enterrement qui s'annonçait sous tension... mais qui sera finalement celui de la réconciliation ! Fâchées depuis 2018, Letizia d'Espagne et sa "pire ennemie" Marie-Chantal de Grèce se sont retrouvées avant les obsèques du roi Constantin II de Grèce ce week-end et ont assisté au dîner prévu ce dimanche pour les invités.

Un repas qui les réunissait pour la première fois depuis leur brouille... et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux quinquagénaires ont déjoué tous les pronostics en s'affichant réconciliées, et même très tactiles ! Toutes les deux sont en effet sorties du dîner bras dessus, bras dessous, dans leurs robes noires (celle de Marie-Chantal, signée Dior, valait plus de 8000 euros !), souriantes et très proches, une attitude qui a beaucoup surpris.

Elle a montré son vrai visage

Mais qui tient en réalité à une réconciliation voulue par Marie-Chantal de Grèce, la belle-fille du défunt, qui se serait excusée envers la reine d'Espagne de ses propos chocs tenus en 2018. Alors que le monde entier avait été stupéfait de voir Letizia d'Espagne enlever violemment le bras de sa belle-mère, la reine Sofia, des épaules de ses filles Leonor et Sofia, Marie-Chantal s'était lâchée dans un tweet : "Aucune grand-mère ne mérite un traitement de ce genre ! Ouah, elle a montré son vrai visage."

Un jugement qui n'avait pas plu du tout à Letizia d'Espagne, qui ne s'est jamais exprimée sur le sujet en public, mais qui avait depuis refusé de la revoir. L'an dernier, son mari Felipe VI s'était d'ailleurs rendu seul aux 18 ans de la princesse Ingrid Alexandra de Norvège, pour que les deux femmes ne se croisent pas. Récemment, elles avaient toutes les deux assisté aux obsèques d'Elizabeth II, mais dans le flot des invités, n'avaient pas eu à se parler.

La réconciliation semble donc enfin en marche entre les deux femmes, une bonne nouvelle pour la monarchie espagnole, embourbée dans les affaires de ce genre depuis quelques années. Si les relations du couple royal avec la reine douairière Sofia semblent désormais bonnes, celles qui les lient avec l'ex-roi Juan Carlos ou avec les princesses Cristina et Elena (les deux soeurs du roi, présentes aux obsèques) sont encore très tendues en effet...

Et qui doit faire plaisir au roi Felipe VI : élevé très proche de son cousin, le diadoque Paul de Grèce (le fils et héritier de Constantin II), le roi doit être ravi de voir leurs deux femmes bien s'entendre à nouveau. Dans les autres invités de ce dîner, on comptait l'ex-reine Anne-Marie, la veuve de Constantin II, mais également sa soeur, la reine Margrethe du Danemark. Les cinq enfants du défunt étaient également présents, tout comme ses petits-enfants ou encore le prince héritier Haakon et sa femme Mette-Marit de Norvège.