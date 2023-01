Letizia d'Espagne sublime avant une réunion familiale sous haute tension, la reine craque sur un adorable bébé

En effet, pendant sa visite, la reine a fait la rencontre d'un adorable petit bébé, une fillette bien au chaud dans les bras de son papa. Se penchant sur elle, la reine a sûrement tenté de la faire sourire en lui caressant tendrement le visage. Un geste tendre plutôt rare pour la reine, réputée très stricte, mais qui a beaucoup ému les spectateurs. Kate Middleton, toujours très maternelle envers les jeunes enfants qu'elle croise lors de ses déplacements, n'a qu'à bien se tenir !

Il faut dire que contrairement à ceux de la princesse de Galles, les enfants de Letizia d'Espagne sont déjà grandes : son aînée, l'héritière Leonor a 17 ans et vit loin d'elle, dans un pensionnat d'excellence au Pays de Galles. Sa cadette, l'infante Sofia, a 15 ans quant à elle et montre chaque jour un peu plus sa maturité et sa volonté d'indépendance.

Réunion de famille crispée pour les obsèques de Constantin II

Les deux jeunes filles devraient cependant être absentes lundi prochain lors du déplacement familial en Grèce : ce jeudi 12 janvier, on a en effet appris que tout le clan ibérique serait présent aux obsèques du roi Constantin II, mort en début de semaine à 82 ans. Il faut dire que les deux familles sont très proches : la reine douairière Sofia (déjà en Grèce depuis une semaine) était en effet la soeur cadette de Constantin II, ce qui fait donc du roi d'Espagne le neveu du souverain décédé.

Un enterrement qui s'annonce électrique : en effet, les princesses Elena et Cristina d'Espagne, les soeurs aînées de Felipe VI, devraient également être présentes et retrouver leur frère et leur belle-soeur, avec qui les relations sont très tendues depuis quelques années. Le roi Juan Carlos, exilé en raison de ses nombreuses histoires judiciaires, sera également présent. Sans compter la présence de Marie-Chantal de Grèce, l'ennemie jurée de Letizia. Des obsèques qui s'annoncent rock'n'roll !