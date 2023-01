Letizia d'Espagne renversante dans une mini jupe crayon métallisée, apparition remarquée à Madrid

Letizia d'Espagne a fait sensation ce mercredi 11 janvier à Madrid, alors qu'elle présidait la cérémonie de clôture de la 10ème édition du "Promociona Project", un projet visant à encourager l'accès des femmes aux postes de direction dans les entreprises. L'ancienne journaliste, dont sa passion pour la mode n'est plus un secret pour personne, était renversante dans une tenue qu'elle avait déjà portée en octobre dernier à Bâle (Suisse), alors qu'elle était venue inaugurer la nouvelle exposition de la Fondation Beyeler consacrée au célèbre peintre espagnol Goya.

Un look renversant, notamment composé d'une jupe crayon midi en brocart bronze et vert d'eau, associée à un pull-over de ce dernier ton. Deux pièces signées de la marque espagnole "Is Coming", qu'elle portait avec des escarpins et une pochette signés Magrit. Un sac à main qui était d'ailleurs parfaitement assorti au motif floral de sa jupe. L'épouse du roi Felipe VI, avec qui elle est devenue maman de Sofia et Leonor, portait également des boucles d'oreilles en émeraudes signées Gold and Roses ainsi qu'une bague de la marque Coreterno. Un style original, qui contraste avec la tenue qu'elle portait le 6 janvier dernier, à l'occasion d'une cérémonie militaire traditionnelle.

Le style avant tout

En effet, ce jour-là, la jolie brune était parée d'une robe de la marque espagnole Varela, qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Longue et pourpre, et améliorée de quelques motifs, elle était accordée à des escarpins Magrit, aux talons particulièrement hauts, et à une cape noire signée Carolina Herrera, qui est la créatrice préférée de la reine.

Pour rappel, la quinquagénaire a pour habitude de se démarquer des autres grâce à ses looks plus spectaculaires les uns que les autres. En mars, lors de la messe hommage organisée en la mémoire du prince Philip, elle portait notamment une magnifique robe-manteau vert sapin, couleur chère au coeur du duc d'Edimbourg dont elle avait toujours été très proche. Quelques jours plus tard, elle illuminait la Fashion Week de Madrid dans un look très sexy, notamment composé d'une robe immaculée très fendue sur chacune des jambes. On l'aura compris : qui dit reine d'Espagne dit tenue renversante !