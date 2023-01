Letizia d'Espagne, reine impeccable en 2022 : ses 10 looks les plus remarquables de l'année

Encore une année qui se termine pour la famille royale hispanique. Letizia et Felipe d'Espagne auront le bonheur de retrouver leurs deux filles Leonor, 17 ans et Sofia, 15 ans, pour passer de bons moments en famille durant les vacances avant qu'elles ne retournent à l'école. Une chose est sûre : famille ou non, Letizia sera sûrement sur son 31 pour l'occasion. Comme à tout instant de l'année, la reine consort sait dévoiler ses talents en matière de style et de look et prouve qu'elle n'a besoin de personne à part elle-même pour se mettre en valeur.

Rien ne résiste à Letizia

Vêtements neufs, de créateurs ou pépites déjà portées, Letizia d'Espagne sait allier mode, respect de l'environnement et hommages à la perfection. En toute occasion, l'ancienne journaliste est plus stylée que jamais. Dès le mois de janvier, pour la visite d'ambassadeurs, la femme de Felipe VI avait choisi une robe verte satinée et florale déjà portée dans le passé. Deux mois plus tard, Letizia laissait tout le monde stupéfait en apparaissant très sexy à la Fashion Week. Vêtue d'une robe immaculée très fendue sur chacune des jambes, la reine offrait une vue imprenable sur ces atouts non négligeables de son corps. Une grande première pour une tête couronnée, d'ordinaire soumise à un protocole vestimentaire strict.

Ces règles justement, Letizia ne les a pas enfreintes lors de la messe hommage au prince Philip en mars. La belle brune portait une robe-manteau vert sapin, couleur chère au coeur du duc d'Edimbourg dont elle avait toujours été très proche. Quelque temps après s'être affichée avec la même robe bicolore qu'une femme lors d'une remise de prix, Letizia renouait avec l'audace en se dévoilant dans une longue robe fuschia ouverte sur son ventre. L'occasion de prouver qu'à 50 ans, Letizia n'avait rien à envier aux plus jeunes. L'avantage avec Letizia, c'est qu'elle sait toujours choisir ses looks en fonction des circonstances. Lorsque le couple a reçu l'émir du Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani au palais royal, Letizia a choisi de porter une magnifique robe longue toute dorée, largement inspirée du style oriental.

Letizia a même osé le total look cuir en portant une robe fluide ceinturée, sans frôler la vulgarité. Cet été, elle sortait du lot, entourée de son mari et de leurs deux filles, en plongeant sa silhouette dans une superbe robe bleu marine façon fourreau, dont le col qui laissait ses épaules dénudées était orné d'un magnifique bijou souple et argenté. De quoi laisser tout le monde bouche bée. Letizia mériterait une médaille pour toutes ces apparitions divines en public. On a déjà hâte d'être l'année prochaine pour découvrir toutes les autres belles surprises que Letizia nous réserve.