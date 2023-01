Diaporama : Letizia d'Espagne, reine impeccable en 2022 : ses 10 looks les plus remarquables de l'année

1 / 28 Letizia d'Espagne, reine impeccable en 2022 : ses 10 looks les plus remarquables de l'année

2 / 28 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d?Espagne recoivent l'émir du Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani et sa femme la Sheikha Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, pour un dîner d'Etat au Palais royal de Madrid. © BestImage

3 / 28 Le roi Felipe VI d'Espagne, la reine Letizia et le premier ministre Pedro Sanchez reçoivent les ambassadeurs au palais royal à Madrid le 17 janvier 2022 © BestImage

6 / 28 La reine Letizia d'Espagne arrive à la fashion week de Madrid le 11 mars 2022. © BestImage

7 / 28 La reine Letizia d'Espagne visite l'Ifema à l'occasion de la 75 ème Mercedes-Benz Fashion Week à Madrid, le 11 mars 2022. © BestImage

8 / 28 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021. © BestImage

9 / 28 La reine Letizia d'Espagne - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021. © BestImage

10 / 28 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne - Service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021. © BestImage

11 / 28 La reine Letizia d'Espagne lors de la remise des Prix Queen Letizia 2021 à l'Assemblée d'Estrémadure à Mérida, le 4 mai 2022. Lors de cette cérémonie, la professeure de droit civil à l'Université de Séville, Inmaculada Vivas a reçu une mention spéciale dans la catégorie "Recherche" pour sa carrière professionnelle dans le travail des personnes handicapées, ainsi que pour sa carrière universitaire et de recherche dans le domaine juridique. La reine et la lauréate portaient la même robe de la marque, Mango. L'objectif de ces prix est d'encourager la promotion des droits des personnes handicapées, l'inclusion sociale, l'égalité des chances, la réadaptation et la prévention des handicaps. La présentation a eu lieu lors de la réunion du Conseil du Conseil royal sur le handicap, qui célèbre cette année son 30e anniversaire. © BestImage

14 / 28 La reine Letizia d'Espagne préside la commémoration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l'Oceanográfic à Valence, Espagne, le 10 mai 2022. © BestImage

16 / 28 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d?Espagne recoivent l'émir du Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani et sa femme la Sheikha Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, pour un dîner d'Etat au Palais royal de Madrid, le 17 mai 2022. © BestImage

18 / 28 La reine Letizia d'Espagne lors de la 2ème cérémonie de remise des prix "Retina Eco" à Madrid. Le 23 juin 2022 © BestImage

20 / 28 La reine Letizia d'Espagne - La famille royale d'Espagne arrive à la cérémonie de remise des prix "Princess of Girona Foundation" à Barcelone le 4 juillet 2022. © BestImage

21 / 28 La princesse Leonor, L'infante Sofia d'Espagne, Le roi Felipe VI d'Espagne et La reine Letizia d'Espagne - La famille royale d'Espagne arrive à la cérémonie de remise des prix "Princess of Girona Foundation" à Barcelone le 4 juillet 2022. © BestImage

22 / 28 La reine Letizia d'Espagne, L'infante Sofia d'Espagne - La famille royale d'Espagne lors de la cérémonie de remise des prix "Princess of Girona Foundation" à Barcelone le 4 juillet 2022. © BestImage

23 / 28 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne au dîner d'Etat à Berlin lors de leur voyage officiel en Allemagne, le 17 octobre 2022. © BestImage

25 / 28 Elke Budenbender, la femme du président de l'Allemagne - La reine Letizia d'Espagne visite l'exposition "'Write all their names" à Berlin le 18 octobre 2022. © BestImage

26 / 28 Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne lors du 175ème anniversaire du club "Circulo del Liceo (Cercle del Liceu)" à Barcelone. Le 4 novembre 2022 © BestImage

