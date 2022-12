Leonor et Sofia d'Espagne : Stars de la carte de voeux familiale, elles surprennent avec une tendre photo

Cette année 2022 aura définitivement été la leur : apparues de très nombreuses fois aux côtés de leurs parents, Leonor et Sofia d'Espagne (17 et 15 ans) sont désormais des princesses accomplies, qui connaissent leur rôle par coeur. Prêtes à prendre le relais de leurs parents, elles ont testé cette année leurs premiers engagements en solo, tous réussis avec brio.

Et c'est sûrement pour cette raison que les deux jeunes filles, qui représentent le futur brillant de la monarchie espagnole, ont droit cette année à leur propre carte de voeux, dévoilée ce lundi. Avec une image particulièrement émouvante d'ailleurs : héritière du trône, Leonor est placée au premier plan, souriante dans son pull blanc en laine très simple.

Derrière elle, sa petite soeur Sofia l'enlace tendrement, elle aussi tout simplement vêtue d'une marinière et d'un jean. Souvent discrète derrière son aînée, la jeune fille s'est affirmée cette année notamment lorsque Leonor, qui étudie dans un lycée au Pays de Galles, était absente. Apparue aux côtés de ses parents pour les cérémonies de la fête nationale en octobre, elle avait eu l'autorisation de porter ses premiers talons il y a peu. Il faut dire qu'avec ses jambes immenses, elle n'en a presque pas besoin !

Un nouvel exercice dans une année bien chargée !

Les deux jeunes filles ont ensuite signé la carte aux côtés de leurs parents. Et si l'on sent le roi Felipe VI et la reine Letizia (qui signent Felipe R et Letizia R, pour "rey" et "reina") habitués aux autographes et autres paraphes, la signature des deux jeunes filles ne semble pas encore très sûre. Mais voilà l'occasion pour elles de s'habituer à ce nouveau défi !

Une jolie promotion en tout cas pour les adolescentes, qui montre que le roi Felipe et sa femme veulent former leurs filles au mieux à ce qui les attend dans le futur. Habituée dès le début de l'adolescence aux discours, Leonor prend elle aussi définitivement son envol : la jeune fille a même fait pour la première fois un déplacement à l'étranger cet été. Les ados avaient en effet encouragé l'équipe espagnole de football féminin, en plein Euro, et reçu un maillot chacune.