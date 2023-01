Letizia d'Espagne : Silhouette sensationnelle dans une robe recyclée, la reine assure sans ses filles

Chaque année, le 6 janvier sonne la rentrée pour la monarchie espagnole : depuis de nombreuses années en effet, le couple royal passe en revue les troupes militaires et leur transmet ses voeux pour la nouvelle année. Une tradition non respectée depuis deux ans, en raison des restrictions liées à pandémie de Covid-19, mais qui était de retour cette année. Et pour l'occasion, Letizia d'Espagne avait mis le paquet !

Aux côtés de son époux Felipe VI, la reine avait en effet choisi de porter une robe de la marque espagnole Varela, qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette. Longue et pourpre, améliorée de quelques motifs, elle était accordée à des escarpins Magrit aux talons particulièrement hauts et à une cape noire signée de la créatrice préférée de la quinquagénaire, Carolina Herrera.

Un look qui a fait mouche pendant toute la cérémonie, puis pendant la réception, bien moins solennelle, pendant lequel le roi Felipe a tout de même fait un discours rappelant l'importance de l'armée espagnole dans la défense de l'Ukraine. Bref, un moment poignant, pendant lequel la souveraine a, une fois de plus, été brillante. Et écolo : cette robe a en effet été portée de nombreuses fois, notamment en 2013 et 2017.

Leonor et Sofia, grandes absentes

En revanche, pas de traces de ses filles : Sofia, 15 ans, était très certainement au lycée, à Madrid, où elle étudie habituellement. Quant à Leonor, l'aînée et l'héritière du trône, elle est retournée quelques jours après Noël dans son lycée d'excellence du Pays de Galles, où elle vit sa deuxième année déjà. Et sûrement la dernière : en juin, la jeune fille aura l'équivalent du baccalauréat et pourra revenir en Espagne où elle fêtera sûrement ses 18 ans (fin octobre) en grande pompe.

Aucune autre information, en revanche, n'a été donnée sur ses études supérieures. Hormis une précision : en tant qu'héritière du trône, l'adolescente devra suivre une formation militaire. Et elle sera la première femme à le faire : ses tantes, Cristina et Elena d'Espagne, n'ont pas été obligées d'y recourir, pas plus que ses cousines Victoria (22 ans) et Irene (17 ans) qui ne monteront pas non plus sur le trône et qui sont très en retrait de la monarchie.