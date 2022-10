Leonor d'Espagne : Princesse royale des Asturies, elle impressionne en escarpins à talons

Depuis son enfance, Leonor d'Espagne vit sous les caméras du monde entier. Scrutée, en tant que future reine du pays, la jeune fille (qui aura 17 ans dans quelques jours), est l'une des héritières européennes les plus appréciées, notamment par son peuple qui apprécie avant tout son sérieux. Il faut dire que l'adolescente, toujours très entourée par ses parents, ne prend pas ses fonctions à la légère !

Et en comprend toutes les ficelles : ce vendredi, elle a d'ailleurs rappelé qu'avant d'être l'héritière direct du trône, elle est princesse des Asturies (une région située dans le nord de l'Espagne) en allant remettre le prix qui porte son nom à différentes fondations lors d'une cérémonie protocolaire très sérieuse, puis en les recevant pour un dîner formel. Bien loin du concert de la veille, à Oviedo !

Et justement, cette fois, pas de tailleur rose bonbon pour elle mais une sage et courte jupe noire à pois blancs, accordée à une veste au même motif et signée de la marque fétiche de sa mère, Carolina Herrera. Même marque, d'ailleurs, pour ses escarpins à talons de plus en plus hauts, qui montrent que la jeune fille entre définitivement dans la cour des grands.

La reine très sage, grande première pour Sofia

Toujours aux côtés de son père, le roi Felipe VI, pour ce genre de grand événement, la jeune fille a presque réussi à éclipser sa mère, la reine Letizia ! Particulièrement sage, la quinquagénaire avait laissé tomber sa robe dos nu portée il y a quelques jours pour une robe blanche et grise au col roulé, choisie chez Cherubina, une marque espagnole, qu'elle avait déjà portée en 2019 lors d'une rencontre avec Camilla Parker-Bowles et Kate Middleton.

Mais cette fois, pas d'escarpins à talons aiguille pour elle : aux côtés de son mari, la reine portait des chaussures presque plates Nina Ricci. De quoi montrer à quel point son autre fille Sofia qui se trouvait à côté d'elle, a grandi ! Pour la première fois, la jeune fille de 15 ans, en général plus discrète que sa soeur portait elle aussi des talons (hors des espadrilles compensées l'été), et dépassait largement sa mère, arrivant presque au niveau de son père, qui fait 1,93m.

Vêtue d'une robe à rayure noire et blanche, l'adolescente avait en tout cas une nouvelle fois choisi de montrer ses longues jambes et a encore fait sensation. Il faut dire que depuis cet été, elle prend une véritable place auprès de ses parents : retrouvant sa soeur, partie étudier au Pays de Galles, elle avait effectué ses premiers engagements avec elle avant de prendre une place centrale lors des cérémonies de la fête nationale. Et reste toujours aussi complice avec son aînée !