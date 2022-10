Leonor d'Espagne ose un tailleur rose fluo pour un concert en famille... sa mère divine dans une robe en velours

Rentrée en Espagne pour quelques jours, à l'occasion des vacances de la Toussaint, Leonor d'Espagne n'a pas tardé à se faire remarquer ! Invitée d'honneur, avec ses parents et sa petite soeur Sofia, de la cérémonie de clôture du festival XXX Musical Week qui se tenait à Oviedo ces derniers jours, la jeune adolescente, future reine du pays, est arrivée dans un tailleur rose flashy qui a étonné tout le monde.

Une tenue totalement inattendue pour la jeune fille, qui aura 17 ans dans quelques jours et qui n'avait pas encore vraiment osé les tenues originales, mais qui montre qu'elle grandit et s'affirme désormais dans de réelles tenues de femmes. Associée à une pochette Hugo Boss empruntée à sa mère, la reine Letizia, et à des escarpins roses à talons Carolina Herrera, sa tenue lui allait en tout cas parfaitement bien et soulignait son air rayonnant.

Il faut dire que la jeune fille était sans doute ravie de retrouver ses parents, sa soeur et son pays après quelques semaines passées dans son pensionnat de luxe au Pays de Galles, où elle étudie pour la deuxième année. D'ailleurs, elle s'est montrée très complice avec son père, le roi Felipe VI, qui, comme toujours, l'a gardé près de lui : il faut dire qu'en tant qu'héritière du trône, la jeune fille est particulièrement scrutée. Et surtout dans la région d'Oviedo, les Asturies, dont elle est la princesse en titre !

Mais sa petite soeur Sofia n'était pas en reste ! Magnifique dans une courte robe bleue signée de la marque espagnole The-Are, l'adolescente a profité d'une nouvelle sortie pour montrer ses longues jambes, elle qui dépasse désormais sa mère et sa soeur en taille. De plus en plus présente dans la monarchie depuis quelques mois, elle avait effectué ses premiers engagements seule avec sa soeur cet été, se rendant même à l'étranger pour l'Euro féminin de football. Récemment, pour la fête nationale, elle avait été parfaite avec ses parents, faisant presque oublier l'absence de son aînée.

Restée très proche de sa mère, la reine Letizia, pendant toute la soirée, elle a sans doute observé à quel point la souveraine semblait rayonnante et bronzée dans sa robe en velours noir signée Theresa Helbig (et visiblement raccourcie). Escarpins noirs aux pieds, et pochette Carolina Herrera dans les mains, la reine a montré au public présent à quel point elle est en forme depuis la rentrée. Fragilisée il y a quelques mois par plusieurs reportages sur elle, la souveraine semble désormais être revenue au top !