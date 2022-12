Leonor et Sofia d'Espagne : Les princesses prennent leur envol, grandes premières en 2022

A 15 et 17 ans, Leonor et Sofia d'Espagne ont pris de plus en plus d'indépendance cette année ! La princesse héritière et sa soeur cadette ont en effet multiplié les sorties en 2022 et ont même, pour la première fois, été autorisées à réaliser des engagements solo. Et toujours plus populaires auprès des Espagnols, les adolescentes ont parfaitement réussi leur mission.

Il faut dire que pour Leonor, tout cela commence à devenir un jeu d'enfants : responsabilisée par ses parents depuis le début de son adolescence, la jeune fille n'a eu aucun souci à réaliser sa première sortie en solo au printemps, dans un lycée madrilène. Vêtue d'un chemisier qui avait appartenu à sa mère, la reine Letizia la jeune femme avait été brillante et a réitéré plusieurs fois ces sorties en solo, notamment avec sa soeur Sofia cet été.

Car la grande nouveauté est bien pour la cadette de la famille ! Sofia, qui a fêté ses 15 ans au début de l'année, est bien plus apparue cette année et a effectué plusieurs sorties avec sa grande soeur, toutes les deux se rendant même en Angleterre ensemble pour assister au match de l'équipe féminine de football d'Espagne.

De grands changements pour elle, qui s'expliquent notamment grâce à l'absence de sa soeur une grande partie de l'année. Depuis la rentrée 2021 en effet, Leonor d'Espagne vit au Pays de Galles dans un pensionnat d'excellence où elle côtoie notamment Alexia des Pays-Bas. Et il se murmure qu'elle y aurait trouvé un petit ami, même si aucun détail n'a été donné sur le sujet par la famille...

En tout cas, en attendant de retrouver sa soeur pour les vacances, Sofia a dû tenir le rôle pour deux et a été particulièrement remarquée, notamment, lors des cérémonies de la fête nationale, auxquelles elle a participé à côté de ses parents. Et avec sa très grande taille, la jeune femme ne peut pas passer inaperçue.

Des tenues de plus en plus scrutées

D'ailleurs, les deux soeurs ont été très remarquées pour leurs looks cette année : pétillants, comme cet été lorsque toute la famille s'était rendue à Saint-Jacques-de-Compostelle ou décontractés, avec les shorts et espadrilles portés lors de leurs traditionnels congés estivaux à Majorque, toutes les apparitions des adolescentes ont été scrutées.

Mais le look qui a le plus marqué est très récent : lors des vacances d'automne, les deux jeunes filles se sont rendues dans les Asturies dont Leonor est la princesse. Et pour la première fois, toutes les deux avaient une tenue très féminine. Les deux adolescentes portaient notamment des talons (plus hauts pour l'ainée que pour la cadette), un look encore inédit pour elles.

Alors l'année 2023 sera-t-elle celle de l'émancipation de Sofia, qui pourrait désormais réaliser des engagements en solo sans sa soeur ? Ou même celle des premiers voyages à l'étranger ? On attend cela avec impatience !