Leonor d'Espagne : Copie conforme de sa mère Letizia, la princesse ultra-élégante pour une visite importante

Des apparitions de plus en plus remarquées

Et cette année, (quasi) rien ne lui aura été épargné : très sollicitée à chaque vacances, la jeune fille a fait des déplacements dans tout le pays accompagnée de ses parents, ou pas. L'un des derniers en date concerne bien sûr les Asturies, où la princesse héritière et sa soeur Sofia avaient eu l'air plus adultes que jamais avec leurs talons et leurs jupes courtes.

Il faut dire que les deux jeunes filles semblent plus conscientes que jamais du rôle qui pèse sur leurs épaules et même en vacances, elles ne se sont pas relâchées : parties pour Majorque, comme tous les ans cet été, elles ont brillé avec leur mère et leur grand-mère, l'ancienne reine Sofia. Et devraient continuer sur cette belle lancée en 2023 !