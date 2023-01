Felipe et Letizia d'Espagne : Soudé, le couple snobe le reste de la famille royale lors de très rares retrouvailles

Comme en septembre dernier, pour les obsèques d'Elizabeth II, la quasi-totalité des familles royales européennes avaient envoyé un représentant à Athènes ce lundi, pour un dernier au revoir à l'ancien roi des Grecs, décédé à 82 ans. Mais si certains se sont montrés discrets, la monarchie espagnole était venue en nombre : en plus de la reine douairière Sofia, soeur cadette du défunt, son époux, l'ex-roi Juan Carlos, avait fait le déplacement, tout comme leur fils, le roi Felipe VI et son épouse Letizia (sans leurs filles Leonor, 17 ans, et Sofia, 15 ans).

Mais pas seulement : les infantes Elena (59 ans) et Cristina (57 ans), très discrètes en général, étaient présentes en compagnie de leurs familles. La première, divorcée, avait en effet emmené avec elle ses enfants Felipe (24 ans) et Victoria (22 ans), tandis que la cadette était accompagnée de Juan (23 ans), Pablo (22 ans), Miguel (20 ans) et Irene (17 ans), tous nés de son union avec le décrié Inaki, plongé dans de sombres histoires de détournements de fonds.

De jeunes adultes très rares, qui grandissent loin des caméras. Et loin de leur oncle, le prince Felipe, qui semble avoir des relations toujours aussi tendues avec ses soeurs et sa famille. Alors que tout le clan est arrivé ensemble, derrière l'ex-couple royal Juan Carlos et Sofia (et accompagné d'Irene, l'autre soeur de Constantin II), le souverain et sa femme Letizia ont en effet fait leur apparition séparément et ont posé devant les photographes loin de tout le reste de la famille. Très élégant, Felipe VI semblait très ému et a longuement serré dans ses bras son cousin Paul, désormais prétendant au trône de Grèce.

Felipe et sa famille, une relation électrique

Une séparation qui n'étonnera personne : depuis plusieurs années, Felipe VI s'est éloigné de son père après la révélation de nombreuses affaires de corruption. Après l'avoir poussé à abdiquer et à quitter le pays pour s'installer aux Emirats Arabes Unis, où il vit désormais à temps plein, le roi Felipe VI avait également fait le ménage avec ses soeurs : radiant ses soeurs des listes de la famille royale, après le scandale qui avait touché son beau-frère Inaki, il refuse désormais de les voir en public.

Et avait été très clair lorsque les deux femmes avaient été touchées par le scandale en février 2021. Parties en cachette rendre visite à leur père Juan Carlos à Abu Dhabi, les deux infantes s'étaient fait vacciner contre le Covid-19 sur place, alors que la vaccination n'était pas encore ouverte aux gens de leur âge en Espagne. Interrogé, le représentant du couple royal avait coupé court : "Le roi n'est pas responsable des actes de ses soeurs". Ambiance !