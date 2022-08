Letizia d'Espagne : La reine superbe dans un short Pimkie à 10€ pour une virée shopping en famille

C'était une sortie comme n'importe quelle famille peut le faire en vacances : ce mercredi après-midi, la famille royale espagnole s'est baladée dans les rues commerçantes de Palma de Majorque. En congés sur l'île des Baléares depuis plusieurs semaines, le roi Felipe VI, sa femme Letizia et leurs deux filles, les infantes Leonor et Sofia, se sont mêlés à la foule, profitant de ce moment hors du palais de Marivent, où ils résident.

Cette fois, pas de protocole, de salut à la foule ou même d'habits de gala : délaissant son habituel smoking, Felipe VI était vêtu d'un short et d'un polo bleu, assortis à ses mocassins. Toute aussi détendue, la reine Letizia avait opté pour une chemise d'un créateur local (69€) et pour un short... acheté chez Pimkie pour 10€ ! Un look tout en naturel, complété d'une paire d'espadrilles et d'un sac bleu... Bref, avec ses lunettes sur la tête, elle ressemblait à n'importe quelle maman !

Ses filles, comme toujours, avaient soigné leur look estival : l'aînée, Leonor (16 ans et demi) avait choisi une robe rose signée Mango, une marque qu'elle affectionne tout particulièrement. Sa soeur, Sofia (15 ans), quant à elle, avait une fois de plus mis en valeur ses longues jambes bronzées avec une robe très courte kaki, de la marque Sfera. Et suivant leurs habitudes, les deux jeunes filles avaient dans les pieds des espadrilles compensées, des chaussures qu'elles n'ont pas quitté des vacances.

Après une belle matinée shopping et balade, toute la famille est ensuite rentrée au palais où elle a sans doute retrouvé la reine douairière Sofia, qui avait rejoint Majorque au tout début de l'été et qui devrait y rester encore pas mal de temps. Il faut dire que depuis l'abdication de son mari, Juan Carlos Ier (en raison d'histoires de corruption) et son départ à l'étranger, l'octogénaire vit seule en Espagne.

Pour la première fois depuis plusieurs années, elle avait cependant invité ses deux filles aînées, Elena et Cristina, à la rejoindre à Majorque. Si Elena est venue avec ses deux enfants, Felipe (24 ans) et Victoria (21 ans), Cristina quant à elle n'a amené que deux de ses quatre enfants (Pablo, 21 ans, et Miguel, 20 ans) et n'a pas traîné : en froid avec son frère depuis l'histoire de corruption dans laquelle elle a également été mêlée avec son futur ex-mari Inaki, celle-ci ne lui avait plus parlé depuis plusieurs années. Sans parler de sa belle-soeur Letizia : très en colère, la reine refuserait de lui parler !