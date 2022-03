Iñaki Urdangarin bientôt divorcé de Cristina d'Espagne : leurs quatre enfants courageux en pleine tempête

Père et fils tentent de reprendre une vie normale, après un début d'année compliqué... Dans son édition du 23 mars 2022, le magazine Point de vue revient sur la récente sortie d'Iñaki Urdangarin et de son fils Pablo, à l'occasion des 50 ans du stade Blaugrana de Barcelone. Fier de voir son deuxième fils suivre son exemple au sein de la même équipe de handball, l'ancien champion de 54 ans a brièvement évoqué ses déboires conjugaux...

Fin janvier, Iñaki Urdangarin et son épouse Cristina d'Espagne ont annoncé leur séparation, après 24 ans de mariage. Une rupture précipitée par la publication de photos dans la presse espagnole montrant l'ex-sportif lors d'une balade romantique au Pays basque avec sa maîtresse Ainhoa Armentia. Un nouveau scandale qui n'a pas manqué de toucher les quatre enfants que l'infante d'Espagne partage avec son mari : Juan (22 ans), Pablo (21 ans), Miguel (19 ans) et Irene (16 ans).

"Aucun père ni aucune mère ne souhaite que ses enfants endurent de tels moments. Cette pression n'est pas nécessaire", a commenté Iñaki Urdangarin, comme le rapporte Point de vue. Ce dernier s'est attardé sur son fils Pablo, qui a su rester concentré sur les terrains de hand malgré une vie familiale tumultueuse : "Nous avons tout lieu de nous vanter de nos quatre enfants, mais Pablo a un caractère raisonnable. Il affronte les situations de stress de manière plus tranquille."

Je rêve de me réinventer

Tandis qu'Iñaki Urdangarin se rapproche de Pablo, l'infante Cristina traverse quant à elle cette période difficile avec leur plus jeune fille Irene, avec qui elle vit à Genève. En attendant qu'aboutissent les longues et délicates négociations autour de son divorce, la soeur du roi Felipe se tient à distance de son futur ex-mari et de sa nouvelle compagne. Iñaki Urdangarin et sa collègue Ainhoa Armentia, une experte-comptable rencontrée dans le cabinet d'avocats de Vitoria (Pays basque) où ils travaillent tous les deux, ne se cachent plus après s'être rapprochés dans l'ombre.

Profitant de sa libération conditionnelle, obtenue suite à sa condamnation en 2018 dans l'affaire Noos, l'ancien sportif dit avoir "hâte" de commencer une nouvelle vie : "Je rêve de me réinventer, de recommencer. Je suis assez jeune. Et maintenant nous devons tous reprendre le cours de nos vies."