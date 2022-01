Cristina d'Espagne trompée : qui est Ainhoa Armentia, la maîtresse d'Iñaki Urdangarin ?

Un nouveau scandale vient éclabousser la famille royale espagnole en ce début d'année : l'infante Cristina d'Espagne a annoncé sa séparation d'avec son mari Iñaki Urdangarin, après la publication de photos le montrant au pays basque, se baladant le long d'une plage main dans la main avec une autre femme. Cette dernière a rapidement été identifiée par la presse hispanique et il s'agit en fait d'une collègue de monsieur...

Cette mystérieuse blonde s'appelle en fait Ainhoa Armentia et elle travaille dans le même cabinet d'avocats qu'Iñaki Urdangarin, Imaz & Asociados, situé dans la ville de Vitoria-Gasteiz, d'où elle est originaire. Comme le détaille El Mundo, cette diplômée en Administration et Gestion des Entreprises est âgée de 43 ans, soit 11 ans de moins que le mari de la princesse. Mariée et mère de deux enfants mineurs, elle serait elle aussi en train de se séparer de son époux... Ainhoa Armentia et Iñaki Urdangarin vont-ils poursuivre leur relation maintenant qu'elle est connue de tous et qu'ils se séparent officiellement de leurs moitiés respectives ?

Alors qu'il arrivait à son cabinet d'avocats il y a quelques jours, Iñaki Urdangarin a réagi devant les journalistes qui l'attendaient sur place : "Ce sont des choses qui arrivent. Nous essayons de traverser cette épreuve du mieux que l'on peut, tous ensemble et dans le plus grand des calmes, comme nous l'avons toujours fait", a déclaré l'ancien joueur de handball sorti de prison l'an dernier, après avoir été condamné pour escroquerie et détournement de fonds, dans le cadre de l'affaire Noos. Arrivée peu de temps après son amant, Ainhoa Armentia s'est quant à elle refusée à tout commentaire.