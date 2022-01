Cristina d'Espagne trompée par son mari Iñaki Urdangarin : elle annonce leur séparation !

Coup de tonnerre pour la famille royale d'Espagne. L'infante Cristina, mariée à Iñaki Urdangarin pendant presque vingt-cinq ans, a annoncé leur rupture dans un communiqué officiel dévoilé par HOLA! : "Nous avons d'un commun accord décidé de mettre un terme à notre mariage. Notre amour et notre dévouement envers nos enfants resteront intacts. Merci de respecter notre intimité et celle de nos proches dans cette épreuve difficile". Ces mots font suite aux clichés d'Iñaki Urdangarin publiés dans la presse hispanique la semaine dernière. Le mari de Cristina d'Espagne prenait du bon temps sur une plage du pays basque en compagnie d'une autre femme que la sienne. Cette dernière a été identifiée comme étant Ainhoa Armentia, l'une de ses collègues du cabinet d'avocats où il travaille. C'est d'ailleurs à l'entrée de ce dernier qu'Iñaki Urdangarin s'était exprimé pour la première fois sur le scandale. Sollicité par des journalistes présents sur place, le mari de l'infante Cristina avait accepté de réagir : "Ce sont des choses qui arrivent. Nous essayons de traverser cette épreuve du mieux que l'on peut, tous ensemble et dans le plus grand des calmes, comme nous l'avons toujours fait" a-t-il déclaré. Arrivée quelque temps après Iñaki Urdangarin, Ainhoa Armentia s'était refusée à tout commentaire.

D'après des proches au magazine HOLA!, Cristina d'Espagne était tout sauf surprise de découvrir son mari main dans la main avec une autre puisqu'elle "était au courant". Pour autant, "c'est un coup dur pour elle, elle n'est pas très bien depuis un moment" indiquait une source au média Vanitatis. L'équilibre du couple, déjà ébranlé par l'affaire Nòos, n'aura pas survécu à ce nouveau coup dur.

En 2012, Iñaki Urdangarin était soupçonné de détournement, blanchiment d'argent et contrefaçon avec sa société Nòos. Cristina d'Espagne était elle aussi dans le viseur de la Justice. Selon cette dernière, l'infante était au courant des agissements de son époux et donc complice des faits qui lui étaient reprochés. Malgré l'innocence qu'ils n'ont cessé de clamer, Cristina d'Espagne et Iñaki Urdangarin étaient tous les deux condamnés. La soeur du roi Felipe VI a une amende de 136 950 euros, Iñaki Urdangarin à 5 ans et 10 mois de prison. Après un petit tour derrière les barreaux, il ressortait finalement libre en 2021 pour purger le reste de sa peine dans un centre de réinsertion madrilène sous certaines conditions, avec l'autorisation de rendre visite à sa famille installée en Suisse. Iñaki Urdangarin et Cristina d'Espagne sont les parents de quatre enfants : Juan, 22 ans, Pablo, 21 ans, Miguel, 19 ans et Irene, 16 ans.