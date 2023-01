Prince William absent aux obsèques de son parrain, sa remplaçante de choix dévoilée

La nouvelle, tombée la semaine dernière, a dû le toucher : à 40 ans, le prince William a perdu l'un de ses parrains, l'ancien roi Constantin II de Grèce, décédé le 10 janvier dernier. Mais difficile pour lui et sa femme Kate Middleton de faire le déplacement à Athènes ce lundi pour les obsèques, pris par leurs trois jeunes enfants. Heureusement, le fils aîné du roi Charles III a trouvé la remplaçante parfaite : sa cousine, Lady Gabriella Kingston, qui vient d'arriver sur place.

A 40 ans elle aussi, la jeune femme est la fille de Michael de Kent, le cousin germain d'Elizabeth II et est plutôt proche de la famille royale britannique. Une grande partie du clan était notamment venue à son mariage en mai 2019, dont la souveraine elle-même et le prince Philip. Le prince Harry, alors tout jeune papa, avait également fait un court déplacement mais le prince William, lui n'avait pas pu se libérer.

La jeune femme s'entend cependant bien avec son cousin : présente pour tous les grands événements de la couronne, elle avait notamment assisté aux obsèques d'Elizabeth II et plus récemment au concert Together at Christmas Carol organisé pour Noël par Kate Middleton. Et pour représenter la famille royale, elle était parfaite : par son père, Michael de Kent, elle est également très liée à la Grèce.

Une cousine éloignée

En effet, l'homme de 80 ans n'est pas uniquement le cousin de la reine Elizabeth II, c'est également celui du roi Constantin II de Grèce ! Leurs grands-pères, Constantin Ier et Nicolas, étaient en effet deux frères. Michael de Kent, quant à lui, est le fils de Marina de Grèce (l'une des filles de Nicolas) et de George, l'oncle de la reine Elizabeth II.

Une invitée parfaite, donc, qui va retrouver ses cousins éloignés Alexia (57 ans), Paul (55 ans), Nikolaos (53 ans) Théodora (39 ans) et Philippos (36 ans), les enfants de Constantin II qui sont tous présents en famille. Mais qui sera peut-être la seule représentante du clan royal britannique : si les rumeurs annonçaient la présence de la princesse Anne, la soeur du roi Charles, rien n'a été confirmé pour le moment.

De nombreuses personnalités de familles royales européennes sont en revanche sur place : Felipe VI et Letizia d'Espagne ont fait le déplacement avec la reine douairière Sofia (soeur de Constantin II), l'ex-roi Juan Carlos et les princesses Elena et Cristina. Le prince héritier de Norvège, Haakon, a quant à lui fait le déplacement avec sa femme Mette-Marit, tout comme les familles royales serbes ou roumaines et Albert de Monaco sans sa femme Charlène.