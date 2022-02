Cristina d'Espagne et Iñaki Urdangarin réconciliés ? Week-end secret en amoureux, malgré l'annonce du divorce

Une réconciliation est-elle possible entre l'infante Cristina et son mari Iñaki Urdangarin ? Après avoir annoncé leur rupture fin janvier, voilà que les époux se sont retrouvés à Barcelone. Comme l'a rapporté le magazine Hola! le 15 février 2022, photos à l'appui, la soeur du roi Felipe et l'ancien joueur de handball ont profité d'un week-end de Saint-Valentin dans la plus grande discrétion.

Cristina d'Espagne est arrivée de Genève, où elle vit avec sa plus jeune fille Irene (16 ans), tandis qu'Iñaki Urdangarin est arrivé à Barcelone depuis la ville de Vitoria, où il vit et travaille dans un cabinet d'avocats. Plutôt que de regagner son habituelle suite du Marriot Victoria, l'infante a évité les photographes qui l'attendaient devant l'hôtel en logeant chez des amis, dans le quartier de Pedralbes. De son côté, son mari a dormi chez sa soeur Ana, qui vit dans la capitale.

En plus de se retrouver en tête-à-tête, les époux ont passé du temps avec leur fils Pablo (21 ans), qui joue dans l'équipe de handball du Barça, mais aussi avec leur fille Irene, venue de Suisse avec sa mère. Pour rappel, le couple a quatre enfants : Juan (22 ans), Pablo, Miguel (19 ans) et Irene. Cristina et Iñaki Urdangarin tentent-ils de sauver leur mariage, après 24 ans d'union faite de hauts et de bas ? Seul le temps le dira...