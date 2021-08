Juan Carlos Ier exilé : sa vie de luxe l'ennuie, l'ancien roi veut rentrer à tout prix

Cela fait maintenant un an que l'ancien roi d'Espagne s'est volontairement exilé aux Emirats arabes unis. Si l'on en croit les informations du journal espagnol El Pais, publiées le 3 août 2021, Juan Carlos aurait aujourd'hui le mal du pays et ce, malgré une vie d'exil plus que confortable sur son île de Zaya Nurai. Le père du roi Felipe VI aurait même tenté à plusieurs reprises de revenir en Espagne.

Celui qui a régné entre 1975 et 2014 vit aujourd'hui dans une demeure de 1050 mètres carrés, avec six chambres et sept salles de bain, installée sur une parcelle de 4100 mètres carrés, avec piscine et accès à une plage privée. Malgré son état de santé fragile, à 83 ans, El Pais détaille que Juan Carlos fait deux heures d'exercice tous les matins. Il passe ensuite ses après-midis avec des expatriés occidentaux, quand il ne reçoit pas les autorités locales, y compris le prince Mohammed bin Zayed. Il ne quitte que très rarement sa résidence pour aller dîner à Abu Dhabi.

Le mari de la reine Sofia trompe son ennui en lisant la presse espagnole (à la recherche d'articles à son sujet), en regardant des films dans son cinéma privé et comble le reste de son temps libre sur son téléphone. Son seul plaisir ? La visite presque chaque mois, à tour de rôle, de ses deux filles Elena et Cristina. Pour ce qui est de sa relation avec Felipe, père et fils n'échangent par téléphone que "de temps en temps".