Diaporama Juan Carlos Ier exilé : sa vie de luxe l'ennuie, l'ancien roi veut rentrer à tout prix

L'ancien roi Juan Carlos I à sa sortie de l'hôpital à Madrid, à la suite de son opération à coeur ouvert pour un triple pontage, un an avant son exil aux Emirats Arabes Unis.

Le roi Felipe VI d'Espagne, la reine Letiza, les princesses Leonor et Sofia vont rendre visite au roi Juan Carlos 1er à l'hopital Quiron à Madrid le 27 août 2019.

Le roi Felipe VI d'Espagne et sa mère la reine Sofia - La famille royale d'Espagne passe à l'hôpital universitaire Quirónsalud de Pozuelo de Alarcón de Madrid pour rendre visite à Juan Carlos 1er, opéré du coeur le 24 août 2019.

Le roi Juan Carlos Ier d'Espagne - Le roi Juan Carlos Ier et sa femme la reine Sofia vont déjeuner avec la famille Nadal à Majorque en Espagne le 26 juillet 2019.

6 / 17

Le roi Felipe et son épouse la reine Letizia, les princesses Elena et Cristina de Bourbon, Juan Carlos et la reine Sofia, aux funérailles de la princesse Pilar de Bourbon à Mardird, le 29 janvier 2020.