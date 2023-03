Diaporama : "Albert avait d'autres plans" : Cette interdiction que Charlène a bravée pour son prince aux prémices de leur histoire

7 / 19

Charlène et Albert ont bien fait de se faire confiance. Les 1er et 2 juillet 2011, les amoureux se marient sur le Rocher et deviendront 3 ans et demi plus tard les parents de Gabriella et Jacques. La concrétisation de leur bonheur ! Mariage religieux du prince Albert de Monaco et de la princesse Charlène le 2 juillet 2011 © BestImage, SGP / BESTIMAGE