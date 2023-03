Jacques et Gabriella de Monaco : Les craquants jumeaux tirés à quatre épingles, de sortie avec Albert et Charlene

Il y a quelque chose du style des triplés blonds de Nicole Lambert, héros de BD qui apparaissaient dans les pages de Madame Figaro, dans les looks de jumeaux de Monaco. Jacques et Gabriella (8 ans) étaient impeccables lors de leur sortie avec leurs parents Albert et Charlene, dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2023. L'adorable duo tiré à quatre épingles a dévoilé avec le prince souverain et son épouse l'oeuvre artistique collective réalisée par Mr One Teas avec le concours d'une centaine d'enfants de la Principauté. Impliquer leurs enfants aux missions de la Principauté, telle est la volonté du couple pour le prince héritier et sa soeur.

Le quatuor n'a pas fait qu'applaudir le travail artistique effectué. La famille monégasque a également participé à la création de quelques tableaux de cette oeuvre représentant le visage d'Alice Millat, grande promotrice du sport féminin qui avait participé aux premières olympiades féminines organisées à Monaco en 1921. Dans les photos dévoilées par le compte officiel du Rocher, on peut découvrir sur un des clichés les créations qu'ils ont signées et qui font partie de cette oeuvre collective. Une initiative de street art qui avait été minutieusement préparée il y a quelques jours, le couple princier avait ainsi pu tester le matériel et s'exercer.