Diaporama : Jacques et Gabriella de Monaco : Les craquants jumeaux tirés à quatre épingles, de sortie avec Albert et Charlene

1 / 14 Jacques et Gabriella de Monaco : Les craquants jumeaux tirés à quatre épingles, de sortie avec Albert et Charlene

2 / 14 Le prince Albert II, son épouse Charlene et leurs enfants Jacques et Gabriella ont été réunis pour un moment "street art" Opération "tortues" dans le Musée océanographique de Monaco dans le cadre d’un programme de renforcement des populations locales, en présence et avec la participation de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène de Monaco, accompagnés de Leurs enfants, LL.AA.SS. le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage

3 / 14 Des jumeaux adorables et toujours tirés à quatre épingles, même si cela ne les empêche pas d'être polissons comme des enfants de 8 ans La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

4 / 14 Le look de Jacques et Gabriella rappelle celui des héros de la bande dessinée de Nicole Lambert, Les Triplés © DR

5 / 14 Ils participent régulièrement à des événements de la Principauté, l'occasion pour eux de s'habituer à leur rôle de prince hériditaire et de princesse. La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage

6 / 14 Deux enfants toujours enthousiastes de participer à la vie du Rocher La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Mélanie-Antoinette de Massy - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage

7 / 14 Leur complicité fraternelle est manifeste. Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage

8 / 14 Le prince Albert II peut être fier de sa progéniture Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco, Louis Ducruet et Camille Gottlieb - 3ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 22 janvier 2023. © Olivier Huitel/pool/Bestimage © BestImage

9 / 14 Le prince Albert II de Monaco et ses enfants Le prince héréditaire Jacques de Monaco et La princesse Gabriella de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage

10 / 14 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage

11 / 14 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco, le 19 novembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage

12 / 14 Le prince Albert II de Monaco, La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco, le 19 novembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage

13 / 14 La princesse Charlène de Monaco, La princesse Stéphanie de Monaco Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, le prince Albert II - La famille princière de Monaco dans la cour du palais lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco le 19 novembre 2022. © Dominique Jacovides / Bruno Bebert / Bestimage © BestImage