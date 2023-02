Charlene de Monaco en cuissardes avec Albert : total look noir jusqu'au bout des doigts pour la princesse

Habillée avec des cuissardes en cuir, d'un manteau et d'un pull à col roulé, l'ancienne nageuse sud-africaine avait misé sur le total look noir. Même ses mains étaient assorties puisqu'elle a porté des gants noirs pour se protéger des éclaboussures de peinture incontournables lorsque l'on veut faire une belle création ! Avec sa grande taille, les bottes, et plus précisément les cuissardes, sont un accessoire parfait pour elle. Elle en avait d'ailleurs porté avec chic lors de son passage à New York en 2012, pour l'ouverture de la nouvelle boutique Versace Soho dans la Grosse Pomme.

Marié depuis 2011, le fils de Rainier III et de Grace Kelly a trouvé en Charlene Wittstock une épouse et une alliée investie dans toutes les missions du Rocher. Les aléas de santé semblent bien loin pour la maman des jumeaux qui fait preuve à chacune de ses apparitions de motivation et d'un sens indéniable du style.