Le prince Albert II de Monaco positif à la Covid-19 pour la 3e fois... le souverain victime de la loi des séries !

Jamais deux sans trois. Décidément, la Covid-19 n'épargne personne... pas même les figures importantes. Le mardi 24 janvier 2023, le Palais Princier de Monaco annonce que le prince Albert II a été testé positif en fin de journée. "Asymptomatique, Son état de santé n'inspire absolument aucune inquiétude, peut-on lire dans le communiqué officiel. Il travaille à distance, en liaison permanente avec les membres de Son cabinet, de Son gouvernement ainsi qu'avec Ses proches collaborateurs. Cette période d'isolement s'adaptera aux règles sanitaires en vigueur."

Il a beau porter le masque dès que possible et respecter les gestes barrières, le prince Albert II de Monaco est positif à la Covid-19 pour la troisième fois de sa vie. Il avait d'ailleurs été le tout premier chef d'Etat à l'être en mars 2020- suivi de près par l'ancien premier ministre du Royaume Uni, Boris Johnson. Il venait, à l'époque, d'annoncer l'entrée en vigueur d'un nouveau stade de confinement. Rebelotte en avril 2022. Mais cette fois-ci, à nouveau, le souverain était déjà "asymptomatique" et son état de santé n'inquiétait pas les spécialistes. Rien ne l'empêche, jusqu'à présent, de remplir ses fonctions officielles à distance, c'est déjà ça.

Et dire qu'il y a quelques jours, encore, le prince Albert II de Monaco assistait sereinement à un événement officiel. Le vendredi 20 janvier 2023, il se rendait, avec son épouse la princesse Charlene, à un hommage rendu à Saint Sebastian, le saint patron des carabiniers présents dans la Principauté, à travers une cérémonie à l'église. Vêtu de son costume bleu marine traditionnel, le souverain de 64 ans venait d'enchaîner les tuiles. Début janvier, les amoureux avait par exemple participé aux obsèques de leur ami Mg Bernard Barsi, l'évêque qui les avait accompagnés dans des moments très importants de leur vie, dont l'enterrement du prince Rainier, leur mariage ou encore le baptême de leurs enfants jumeaux le prince Jacques et la princesse Gabriella. On souhaite, au père de famille, un prompt rétablissement.