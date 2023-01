Jacques et Gabriella de Monaco, entre câlins et querelles : les jumeaux complices enflamment le Rocher

Le 26 janvier 2023, Monaco a célébré la Sainte Dévote, un moment très symbolique durant lequel le prince héréditaire Jacques a fait sensation avec sa soeur Gabriella. Les jumeaux de 8 ans étaient accompagnés de leur maman la princesse Charlene pour assurer cette mission très importante et fascinante. En effet, durant la cérémonie, ils doivent embraser une barque sur le port, non loin de l'église votive située dans le vallon des Gaumates et le quartier de La Condamine.

Dans la vidéo de cet instant solennel, on peut observer la progéniture d'Albert et Charlene assurer avec enthousiasme et une touche de malice. Frère et soeur soudés, Jacques et Gabriella ont encore une fois mené à bien le protocole, lui comme prince héréditaire, elle comme son alliée de toujours. La fillette était ravissante avec son joli manteau rose pâle avec de ravissantes bottes, tandis que son frère portait un manteau bleu marine. Un spectacle de drones a également marqué cette soirée d'hiver ainsi qu'un moment de recueillement au sein de la chapelle de la Sainte-Dévote.