Charlene de Monaco digne et attendrie : en l'absence d'Albert, elle assure avec Jacques et Gabriella

L'agenda monégasque de ce jeudi 26 janvier 2023 faisait figurer un événement hautement symbolique, la célébration de la Sainte Dévote. Charlene de Monaco, dans son long manteau gris ton sur ton avec son pantalon, a assuré lors de cette cérémonie, en compagnie de ses enfants Jacques et Gabriella (8 ans). En l'absence d'Albert II positif à la Covid-19 - pour la troisième fois ! -, la princesse aux cheveux courts était souriante et portée par la magie de ce moment lumineux qui a également conquis ses jumeaux, rieurs et complices.

Patronne de Monaco et de la Corse, vierge et martyre célébrée par l'Église catholique, la Sainte Dévote est honorée sur le Rocher au cours d'une cérémonie durant laquelle on brûle une barque sur le port, non loin de l'église votive située dans le vallon des Gaumates et le quartier de La Condamine. Le lendemain, 27 janvier (jour de la fête de sainte Dévote qui est férié dans la principauté), a lieu une imposante procession.