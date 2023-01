Charlène et Albert de Monaco : D'où viennent les prénoms de leurs enfants, Jacques et Gabriella ?

Si elle est plutôt sérieuse et discrète depuis son arrivée sur le Rocher à la fin des années 2000, Charlene de Monaco est sans aucun doute une maman gaga, folle de ses jumeaux Jacques et Gabriella, nés en décembre 2014. Deux enfants espiègles, particulièrement la petite "Bella", et qui participent de plus en plus aux engagements de leur père Albert de Monaco (64 ans) et de leur célèbre maman, qui fête ses 45 ans ce mercredi.

Mais savez-vous pourquoi les deux enfants, qui ont été longuement séparés de leur mère en 2021, ont été prénommés de cette manière ? A l'époque de leur naissance, François Bonifaix, un expert, s'était penché sur la question pour Le Point, décryptant le choix des deux patronymes. Et ceux-ci, justement, n'avaient pas été trouvés n'importe comment.

Pour Jacques, l'héritier après le prince Albert, le choix aurait d'abord été traditionnel et religieux, selon le savant. "Jacques, c'est le prénom de tous les hommes pieux de grande renommée", avait-il expliqué. Un prénom "très royal, marqué par la tradition", qui a déjà été porté par un prince sur le Rocher. Tout comme ses autres prénoms, Honoré et Rainier, donné en hommage à Rainier III, le propre père du prince Albert et de ses soeurs Caroline et Stéphanie.

Gabriella, référence internationale

Quant à la petite Gabriella, il faut dire qu'elle porte un prénom bien plus original, que l'on n'imaginait pas vraiment dans la famille princière monégasque ! Pourtant, pour l'adorable petite fille, adepte de bêtises en tout genre, les références sont également religieuses : son prénom ferait référence à "l'archange Gabriel, messager de Dieu".

Comme son frère, celle-ci porte également deux prénoms de saintes, Thérèse et Marie, un choix peu étonnant tant "la famille Grimaldi est très croyante, très pratiquante", argumente François Bonifaix. Mais pour Gabriella, les choses ont été quelque peu différentes : n'étant pas l'héritière du trône, la jeune fille peut porter un "prénom très pop, très jeune", en clin d'oeil à l'Italie voisine, très proche de Monaco.

Selon l'expert, la fillette apporte même "une touche 'people' au duo [...] un hommage au côté 'showbiz' de la famille, représenté par Grace Kelly ou Stéphanie de Monaco". Bref, des prénoms soigneusement choisis également pour leur côté international : si leur père est monégasque et parle français, leur mère (et toute leur famille maternelle !) est originaire d'Afrique du Sud et s'exprime en anglais. Et leur a trouvé des surnoms adorables : comme elle l'avait révélé sur son compte Instagram, elle appelle son petit garçon "Jacqui " et sa petite fille "Bella". On adore !