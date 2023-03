Charlène de Monaco, présidente chic et classe pour un déjeuner de la plus haute importance

D'après Pierre Dartout, rejoint par la princesse Charlène de Monaco, il appartient désormais aux générations futures de continuer le combat pour qu'il n'en soit pas plus un : "Il a exprimé sa conviction qu'associer les jeunes était indispensable pour construire une société plus égalitaire et que la thématique, choisie cette année pour le 8 mars par le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes, démontrait l'attachement de la Principauté aux valeurs humanistes et universelles portées par le sport" a rappelé le quotidien Monaco Matin. Si Charlène était en solo pour assurer ce rendez-vous, le prince Albert et les enfants ont fini par la rejoindre en fin de journée.

Une oeuvre d'art en l'honneur des femmes

La petite famille s'est réunie à l'Espace Saint-Antoine pour dévoiler un portrait inédit d'Alice Milliat, figure du sport du début du XXème siècle sans qui les femmes n'auraient peut-être toujours pas leur place aux Jeux Olympiques aujourd'hui. Le tableau, signé Mr OneTeas, en collaboration avec plusieurs écoliers, a été dévoilé par Charlène, Albert et les enfants. Un événement qui avait pour but de considérer le sport comme un messager primordial : "Le sport est un levier puissant pour faire changer les mentalités et lutter contre les discriminations. Il est indispensable d'agir auprès des jeunes pour la promotion d'une culture de l'égalité et de respect mutuel" a indiqué Isabelle Berro-Amadeï, présidente du Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes. Nul doute que Gabriella et Jacques n'ont pas perdu une miette du spectacle.