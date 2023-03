Diaporama : Charlène de Monaco, présidente chic et classe pour un déjeuner de la plus haute importance

1 / 17 Charlène de Monaco, présidente chic et classe pour un déjeuner de la plus haute importance

2 / 17 Charlène de Monaco a vécu une journée à mille à l'heure pour mettre en valeur les droits des femmes La princesse Charlène de Monaco au "Bal de Noël" à l'Hôtel Hermitage à Monaco. Une vente aux enchères a eu lieu au profit de la Foundation Princesse Charlene. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

3 / 17 La princesse était attendue en qualité de présidente pour un déjeuner en compagnie de sportives de la Principauté et du ministre d'Etat Pierre Dartout. La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

4 / 17 En tailleur bleu pastel de la marque suisse Akris et talons aiguille Dior, Charlène de Monaco a rendu hommage aux femmes qui, comme elle, ont trouvé un moyen de faire entendre leur voix Le Prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco assistent à la distribution des cadeaux de Noël de La Croix Rouge à Monte-Carlo, Monaco, le 13 décembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

5 / 17 Si Charlène était en solo pour assurer ce premier rendez-vous de la journée internationale des droits des femmes La princesse Charlène de Monaco, accompagnée des ses enfants le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et la princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Charlotte Casiraghi, Mélanie de Massy et Georges Marsan, le maire de Monaco, lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco, le 2 décembre 2022. © Jean-Charles Vinaj/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Jean-Charles Vinaj / Pool Monaco / Bestimage

6 / 17 Albert et les enfants ont fini par la rejoindre en fin de journée pour l'inauguration d'une oeuvre d'art, portrait signé Mr OneTeas d'Alice Milliat, la femme qui a permis à ses semblables de décrocher leurs tickets pour les Jeux Olympiques. La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès lors de la Fête Nationale de la principauté de Monaco, le 19 novembre 2022. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

7 / 17 Une héroïne que Charlène se devait d'honorer en qualité de participante des Jeux Olympiques en 2004 Le prince Albert II de Monaco, La princesse Charlène de Monaco - Arrivées à la soirée de gala de la Fête Nationale Monégasque au Grimaldi Forum le 19 novembre 2022. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

8 / 17 Exclusif - Le Prince Albert II de Monaco et la Princesse Charlène, la jeune pianiste monégasque Stella Almondo lors de la soirée de gala au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco et des enfants du Club des Sports de Courchevel le 12 février 2023. n marge des compétitions qui ont eu lieu dans le cadre des Championnats du Monde FIS de ski alpin, un gala de charité s'est tenu ce dimanche soir au INEOS CLUB HOUSE à Courchevel. Cet événement caritatif, placé sous la présidence d'honneur de S.A.S le Prince Albert II de Monaco et de Sir James Arthur Ratcliffe, s'est tenu en présence de S.A.S la Princesse Charlène de Monaco. Plus de deux cent convives ont répondu présents à l'invitation du président du Ski Club de Courchevel, Monsieur Marc Sénéchal. Ponctué par un récital de la jeune pianiste Stella Almondo, ce dîner a vu de nombreux lots (oeuvres d'art, vins, expériences culinaires et touristiques, accessoires de sports dédicacés par des athlète de renom) mis aux enchères en faveur de ces deux initiatives. La vente a été dirigée par Julien Brunie Directeur International, Christie's. © Christophe Clovis / Rachid Bellak / Bestimage © BestImage, Clovis-Bellak/Bestimage

9 / 17 La princesse Charlène de Monaco assiste à la messe pontificale lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, le 27 janvier 2023. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

10 / 17 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

11 / 17 Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlene - Arrivées aux obsèques de l'ancien archevêque de la principauté de Monaco, Bernard Barsi en la cathédrale de Monaco le 4 janvier 2023. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

12 / 17 Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

13 / 17 Le Prince Albert II et la princesse Charlène de Monaco assistent à la distribution des cadeaux de Noël de La Croix Rouge à Monte-Carlo, Monaco, le 13 décembre 2022. © Olivier Huitel/Pool Monaco/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

14 / 17 Dans le cadre d'un programme de renforcement des populations locales, l'Institut océanographique de Monaco transfère 46 tortues sillonnées au Sénégal. Ce samedi 10 décembre, 46 tortues juvéniles ont quitté le Musée océanographique de Monaco pour rejoindre le Village des Tortues de Noflaye, au Sénégal, dans le cadre d'un projet de renforcement des populations. Cette première étape, qui s'inscrit dans un programme d'une durée de 3 ans, s'est déroulée en présence et avec la participation de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène de Monaco, accompagnés de Leurs enfants, LL.AA.SS. le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

15 / 17 Dans le cadre d'un programme de renforcement des populations locales, l'Institut océanographique de Monaco transfère 46 tortues sillonnées au Sénégal. Ce samedi 10 décembre, 46 tortues juvéniles ont quitté le Musée océanographique de Monaco pour rejoindre le Village des Tortues de Noflaye, au Sénégal, dans le cadre d'un projet de renforcement des populations. Cette première étape, qui s'inscrit dans un programme d'une durée de 3 ans, s'est déroulée en présence et avec la participation de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène de Monaco, accompagnés de Leurs enfants, LL.AA.SS. le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

16 / 17 La princesse Charlene de Monaco, et ses enfants le prince Jacques et la princesse Gabriella lors de l'inauguration du marché de Noël à Monaco. Le 2 décembre 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage