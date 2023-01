Charlène et Albert de Monaco partis du Rocher : un voyage à deux, et très loin, révélé en photos !

Albert et Charlène, impliqués dans le milieu aquatique

En termes d'intérêt pour la natation et tout ce qui touche aux activités nautiques et aquatiques, le prince Albert et Charlène de Monaco sont au top. Il faut dire que la princesse a même créé sa propre fondation, Fondation Princesse Charlène, dont le but est de sauver des vies en luttant contre les noyades et qui met également l'accent sur l'éducation et la construction de l'enfant par le sport.

L'amitié et les bonnes relations qu'entretiennent la princesse Charlène, Albert de Monaco et les acteurs de la ville de Fort Lauderdale vont bien plus loin puisque lors de leur passage en Floride, les amoureux ont reçu quelques cadeaux dont la clé de la ville et un cristal gravé représentant la tour de plongeon du centre aquatique, l'un des plus hauts plongeoirs du monde. Il se pourrait même que Monaco soit bientôt jumelé avec Fort Lauderdale. La classe !