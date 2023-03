Albert de Monaco : Radieux au balcon pour son anniversaire, Jacques et Gabriella s'invitent à la fête !

Les deux bambins sont sans doute retourner étudier ensuite, eux qui n'ont pas vraiment une enfance normale même si leurs parents essaient d'offrir le plus d'activités possibles. Pendant l'été, ils avaient pu suivre des stages de voile et de plongée, notamment, et cet hiver, tous les deux avaient profité du marché de Noël et des illuminations monégasques, ainsi que du Festival du Cirque de Monte-Carlo, où ils s'étaient rendus avec leur père.

Sa famille autour de lui

"La marche inexorable du temps... Il faut faire face à tout cela, mais il est vrai que j'ai du mal à imaginer que cela fait déjà huit ans. Cela passe très vite, j'ai un plaisir immense à les voir grandir et s'ouvrir au monde", avait d'ailleurs confié le souverain sur ses adorables jumeaux en interview au magazine Point de Vue en décembre dernier.

On imagine désormais que le prince Albert va profiter d'eux dès l'école terminée pour les festivités de ce bel anniversaire. Le souverain devrait également retrouver son épouse Charlene et ses deux soeurs, Caroline et Stéphanie de Monaco, qui vivent dans la principauté monégasque et devraient au moins le lui souhaiter. Quant à ses deux aînés, Jazmin Grace et Alexandre, tous les deux nés de relations hors mariage, ils vivent aux Etats-Unis... mais auront sûrement une petite pensée pour lui !