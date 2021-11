Jacques et Gabriella retirés de l'école et rapatriés au palais : Albert de Monaco explique enfin

Durant les huit longs mois d'absence de son épouse, Albert de Monaco a tout fait pour être un père présent et attentionné avec leurs jeunes enfants : le prince héritier Jacques et sa soeur la princesse Gabriella (bientôt 7 ans). La princesse Charlene retenue en Afrique du Sud en raison d'une sérieuse infection ORL (et peut-être d'autres troubles gardés secrets), le souverain de 63 ans a donc assuré seul la rentrée au CP de ses jeunes enfants. Rentrée écourtée, puisque les jumeaux ont rapidement déserté les bancs de l'école.

Dans une nouvelle interview accordée à Monaco-Matin ce 18 novembre 2021, à la veille de la Fête nationale monégasque, le prince Albert est revenu cette décision. Il explique que ses enfants ont bel et bien fait leur rentrée à FANB (l'Institution François D'assise-Nicolas Barré) en septembre mais, soucieux de l'évolution de la pandémie de coronavirus, ils ont décidé avec son épouse de les protéger en les scolarisant au palais.

"Nous avons transposé une petite salle de classe de FANB au Palais, dans l'ancienne nursery de mon enfance, qui était devenue, depuis, une salle de sport, explique le fils du prince Rainier et de Grace Kelly. C'est aménagé comme une salle de cours normale, avec les mêmes maîtresses que les enfants auraient eu s'ils étaient restés physiquement à FANB."

Le prince ajoute que Jacques et Gabriella "sont entourés au quotidien de quatre autres camarades qui suivent leurs cours aussi au Palais". En revanche, les jumeaux retournent à l'école pour certains cours de gym et ils pourront retrouver leurs copains à la piscine, pour les cours de natation. "Il est important qu'ils aient une vie scolaire, une vie sociale, des activités avec leurs camarades et leurs amis, ce qu'ils ont."