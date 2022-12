"Je n'ai pas eu le droit d'y assister" : Albert de Monaco a raté un grand moment de la vie Jacques et Gabriella

L'engagement, dans la famille princière monégasque, ça ne se discute pas ! Tous impliqués dans des combats différents, les membres du clan du Rocher ont chacun leur cheval de bataille. Pour le prince Albert, notamment, l'écologie est un sujet sur lequel on ne plaisante pas et tout particulièrement avec la protection des océans, un combat hérité de son père, Rainier III, dont on fêtera l'an prochain le centenaire de naissance.

Et auquel il a déjà commencé à sensibiliser sa femme, la princesse Charlene, et leurs deux enfants, Jacques et Gabriella. Alors qu'ils viennent de fêter leurs 8 ans, les jumeaux sont en effet déjà très conscients de l'importance à donner aux océans grâce aux conseils de leur père. Un papa, en revanche, un peu frustré : en effet, alors qu'il avait prévu d'initier sa progéniture à la plongée sous-marine, ceux-ci se sont déjà exercés... sans lui !

"Pour tout vous dire, ils ont déjà effectué un petit stage cet été", a-t-il en effet confié dans une rare interview au magazine Point de Vue. "Ils ont fait leur premier apprentissage de la plongée à la profondeur encore modeste de 2 mètres avec l'Académie monégasque de la mer-Ecole Bleue, dirigée par l'apnéiste Pierre Frolla. Et figurez-vous que je n'ai pas eu le droit d'y assister car le règlement interdit la présence des parents. Je n'ai que quelques photos pour preuve [rires] !".

Des images qui montrent sûrement à quel point les enfants, qui ont également suivi un stage de voile, sont à l'aise dans le milieu marin. En même temps, il faut dire qu'ils ont de qui tenir : leur mère, Charlene, est une ancienne nageuse olympique et leur père a commencé sa carrière dans la Marine Nationale !

Jacques et Gabriella, de plus en plus présents

En tout cas, si les deux bambins grandissent et participent de plus en plus aux actions de leurs parents à Monaco (ils ont notamment accompagné leur mère pour l'illumination des rues du Rocher récemment), ils sont couvés par leur père, désabusé devant le fait que ses deux cadets soient déjà si grands. "La marche inexorable du temps... Il faut faire face à tout cela, mais il est vrai que j'ai du mal à imaginer que cela fait déjà huit ans. Cela passe très vite, j'ai un plaisir immense à les voir grandir et s'ouvrir au monde", a-t-il ajouté dans la même interview.

Un anniversaire qu'ils ont dû célébrer en famille, loin des deux aînés du prince, Jazmin (30 ans) et Alexandre (19 ans), qui vivent aux Etats-Unis. Mais leur grande soeur a tout de même pensé à eux : sur Instagram, reprenant une des photos de la fête nationale, elle leur a adressé un tendre message.