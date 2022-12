Albert de Monaco, son fils Jacques copie son look de la tête aux pieds... souvenirs d'un adorable instant !

Une journée, mille tenues ! Le samedi 10 décembre 2022 était une occasion très spéciale pour les enfants de Charlene de Monaco et de son époux, le prince Albert II... puisque Jacques et Gabriella ont célébré leur anniversaire. 8 ans, déjà. Mais avant de faire la fête, les jumeaux ont rempli leur devoir royal, tout en passant un moment d'excellence entourés d'animaux.

Jacques et Gabriella se sont effectivement rendus, avec leurs parents, au Musée océanographique de Monaco. Dans le cadre d'un programme de renforcement des populations locales, l'institut a transféré 46 tortues sillonnées juvéniles au Sénégal, au Village des Tortues de Noflaye. Cette première étape, qui s'inscrit dans un programme d'une durée de trois ans, s'est déroulée avec la participation de Charlene de Monaco et de sa petite famille. Le prince Albert était d'ailleurs vêtu comme son fils Jacques, d'un pantalon de costume gris, écharpe bleue, chaussures en cuir et long manteau marine. Trop mignon.

Après l'effort, le réconfort. Bien qu'ils aient passé un joli moment entourés de tortues, Jacques et Gabriella avaient plus important à faire le samedi 10 décembre, puisqu'ils devaient à tout prix souffler leurs 8 bougies ! Pour se faire, chacun a eu droit à son propre gâteau. Jacques a dégusté une immense pâtisserie recouverte de petites représentations de Sonic, de Mario et de ses différents accessoires, supers étoiles, fleurs de feu ou encore plantes carnivores. Deux salles deux ambiances pour Gabriella qui, de son côté, a eu droit à une pièce montée recouverte de papillons, de fleurs et de symboles japonais.

Le nouveau look de Gabriella

Et pour cause ! La petite fille est sans doute fascinée par les îles de Hokkaido, Honshu, Shikoku et Kyushu. Alors qu'elle avait opté pour un simple manteau blanc à capuche, et un pantalon noir, pour rendre visite aux tortues du Musée océanographique de Monaco, la jeune comtesse de Carladès s'est vite changée pour se rendre à sa fête d'anniversaire et s'est habillée d'un traditionnel kimono de geisha. Avait-elle, pour peaufiner son look, utilisé une perruque sombre ou une teinture éphémère ? Le mystère reste entier...