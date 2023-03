Diaporama : Albert de Monaco : Papa poule avec Gabriella et Jacques, jumeaux "fusionnels" et "très proches"

1 / 20 Albert de Monaco : Papa poule avec Gabriella et Jacques, jumeaux "fusionnels" et "très proches"

2 / 20 Le prince Albert a fait de touchantes confidences sur ses enfants Gabriella et Jacques Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Tournoi Sainte-Devote de rugby au stade Louis II - finale Montpellier (vainqueur en blanc) contre Dubaï (en bleu) - - Remise des prix de l' édition 2022 du Tournoi Sainte-Dévote de Rugby au Stade Louis II à Monaco le 7 mai 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

3 / 20 Les jumeaux de 8 ans sont "très fusionnels" et proches de leur papa, avec qui ils passent le maximum de temps possible quand l'emploi du temps d'Albert le permet Exclusif - Le prince Albert II de Monaco avec ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella - Les carabiniers jouent en l'honneur de l'anniversaire du prince Albert II en présence de ses enfants au palais princier à Monaco le 14 mars 2023. Il va fêter ses 65 ans. © Jean-François Ottonello/Nice Matin/Bestimage © BestImage, Jean-François Ottonello / Nice Matin / Bestimage

4 / 20 Le Souverain leur fait faire des "promenades en pleine nature" ou "en mer" quand il en a l'occasion d'après ses dires au magazine "Gala" Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco, Louis Ducruet et Camille Gottlieb - 3ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 22 janvier 2023. © Olivier Huitel/pool/Bestimage © BestImage, Olivier Huitel/Pool/Bestimage

5 / 20 "Ce sont très peu de moments dans l'année pour moi et ma vie de famille. Mais il faut les préserver." Les emmener ou aller les chercher à l'école sont aussi des rituels qu'il tient à conserver : "Je le fais dès que je le peux et ils sont très contents. Mais ils sont surtout heureux lorsque je leur fais la surprise d'aller les chercher l'après-midi." Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco. Le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

6 / 20 S'ils sont encore jeunes pour penser à l'avenir, le prince Albert les prépare progressivement aux responsabilités qui les attend, celles du prince Jacques tout particulièrement. Ils se sont d'ailleurs déjà "assis sur le trône" : " C'était un jeu. Mais je pense que cela va venir petit à petit, qu'il va apprendre à son rythme. (...) C'est un long processus. Cela se fait dans le temps, par petites touches." Le prince Albert II, la princesse Charlene de Monaco et leurs enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques - Remise des prix du championnat du "Monaco ePrix" à Monaco. Le 30 avril 2022 © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

7 / 20 Chaque chose en son temps ! Le traditionnel arbre de Noël du Palais Princier de Monaco en présence du prince Albert II de Monaco, de la princesse Charlene et leurs deux enfants, la princesse Gabriella et le prince Jacques. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais, le 14 décembre 2022. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

8 / 20 Couverture du magazine "Gala" du jeudi 30 mars 2023 © Gala

9 / 20 Le prince Albert de Monaco, la princesse Gabriella de Monaco (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi), comtesse de Carladès, India Casiraghi, et le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, au podium du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 2ç mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

10 / 20 La princesse Charlène de Monaco, Le prince Albert II de Monaco et leurs enfants, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, et La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La famille princière monégasque au balcon du palais lors de la célébration de la Sainte Dévote à Monaco, sainte patronne de Monaco. Monaco, le 27 janvier 2023. Déclaré positif au Covid-19 le 24 janvier 2023, le prince Albert porte un masque. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

11 / 20 La princesse Charlène de Monaco et ses enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco - Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlène de Monaco et leurs enfants le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco lors de l' édition 2022 du Tournoi Sainte Dévote de Rugby au Stade Louis II à Monaco le 7 mai 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

12 / 20 La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès, Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux - La famille princière de Monaco participe à l'embrasement de la barque lors des célébrations de la Sainte-Dévote sur le quai Albert 1er à Monaco le 26 janvier 2023. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

13 / 20 Le prince Albert II de Monaco, le prince Jacques de Monaco et la princesse Gabriella de Monaco, Louis Ducruet et Camille Gottlieb - 3ème jour du 45ème Festival International du Cirque de Monte Carlo sous le chapiteau Fontvieille à Monaco le 22 janvier 2023. © Claudia Albuquerque/Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

14 / 20 Le prince Albert II de Monaco et ses enfants Le prince héréditaire Jacques de Monaco et La princesse Gabriella de Monaco lors du traditionnel arbre de Noël du palais princier à Monaco le 14 décembre 2022. Le couple princier et leurs enfants ont distribué cadeaux et friandises aux enfants monégasques, dans la cour du Palais. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

15 / 20 Dans le cadre d'un programme de renforcement des populations locales, l'Institut océanographique de Monaco transfère 46 tortues sillonnées au Sénégal. Ce samedi 10 décembre, 46 tortues juvéniles ont quitté le Musée océanographique de Monaco pour rejoindre le Village des Tortues de Noflaye, au Sénégal, dans le cadre d'un projet de renforcement des populations. Cette première étape, qui s'inscrit dans un programme d'une durée de 3 ans, s'est déroulée en présence et avec la participation de LL.AA.SS. le Prince Albert II et la Princesse Charlène de Monaco, accompagnés de Leurs enfants, LL.AA.SS. le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella. © Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage © BestImage, Olivier Huitel / Pool Monaco / Bestimage

16 / 20 Le prince Albert II de Monaco et ses enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella passent une journée au parc Disneyland Paris le 19 avril 2022. © Sylvain Beche / Disneyland Paris via Bestimage © BestImage, Sylvain Beche/Disneyland Paris via Bestimage

17 / 20 La princesse Charlene de Monaco, le prince Albert de Monaco, Louis Ducruet, la princesse Gabriella de Monaco (robe Dolce & Gabbana, sandales Jacadi), comtesse de Carladès, et le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, au podium du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 2ç mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

18 / 20 Le prince Albert II de Monaco, la princesse Charlene, le prince Jacques et la princesse Gabriella - Tournoi Sainte-Devote de rugby au stade Louis II - finale Montpellier (vainqueur en blanc) contre Dubaï (en bleu) - - Remise des prix de l' édition 2022 du Tournoi Sainte-Dévote de Rugby au Stade Louis II à Monaco le 7 mai 2022. © Claudia Albuquerque / Bestimage © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage

19 / 20 Le prince Jacques de Monaco, marquis des Baux, La princesse Gabriella de Monaco, comtesse de Carladès - La princesse Stéphanie de Monaco assiste, avec ses filles et ses neveux, au spectacle caritatif au profit des écoles de cirque ukrainiennes, donné par les élèves de l'école du cirque de Kiev, lors du Festival du cirque de Monte-Carlo au théâtre Princesse Grace, le 16 avril 2022. © BestImage, Claudia Albuquerque / Bestimage