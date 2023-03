Charlotte Casiraghi filmée divine et déchaînée comme jamais sur la piste de danse du Bal de la Rose

Comme tous les ans hors période de Covid-19, la famille princière organise le Bal de la Rose, soirée de fête grandiose à but caritatif pour venir en aide aux enfants et aux personnes en difficulté que soutient la fondation Princesse Grace. C'est ce samedi 25 mars que la 67ème édition de l'événement a eu lieu. Parmi les stars présentes, les membres du clan Grimaldi. Caroline de Hanovre était accompagnée de son frère, le prince Albert de Monaco, et de ses enfants.

Pierre et Andrea Casiraghi ont pris la pose sur le photocall, aux côtés de leurs épouses respectives Beatrice Borromeo et Tatiana Santo Domingo. Alexandra de Hanovre était aussi de la partie, dans une magnifique robe noire, un chignon tiré et un rouge à lèvres carmin à faire vaciller son compagnon Ben Sylvester Strautmann. Charlotte Casiraghi avait aussi fait le déplacement, en soutien pour sa maman. En tant qu'égérie et ambassadrice, c'est dans une robe Chanel blanche à paillettes et terminée par des plumetis que la belle brune a fait son apparition. Et si Charlotte Casiraghi nous avait habitués à son côté sage, la maman de Raphaël, 9 ans et Balthazar, 4 ans, s'est lâchée.