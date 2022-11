Gaël Monfils jeune papa : sa femme Elina partage de belles photos avec leur petite Skaï

C'est un tout nouveau monde qui vient de s'ouvrir pour Gaël Monfils et Elina Svitolina, celui des biberons, des couche-culottes et des nuits très courtes. Le 15 octobre dernier, les deux stars du tennis ont eu le bonheur d'accueillir une petite fille dans leur famille. "J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6 heures du matin. Elina était forte et courageuse. Je ne remercierai jamais assez ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse Skaï", a écrit le tennisman à ses fans sur les réseaux sociaux pour leur annoncer la bonne nouvelle.

Depuis l'arrivée de la petite fille, Gaël Monfils et sa femme sont totalement gagas et passent le plus clair de leur temps à s'occuper d'elle. Il faut dire que le champion français de 36 ans a du temps devant lui puisqu'il est actuellement blessé et ne peut donc pas reprendre la compétition. De son côté, Elina Svitolina vit une année pour le moins étrange puisqu'elle a eu la douleur de voir son pays, l'Ukraine, entrer en guerre contre la Russie. Une période terrible pour la jeune femme de 28 ans, qui tente par tous les moyens d'alerter sur la situation dramatique de son pays natal, elle qui est née à Odessa. Heureusement, depuis plusieurs semaines maintenant, elle peut consacrer son énergie et son attention à sa petite Skaï.

Des premiers pas de parents très agréables

Totalement folle de sa fille, la joueuse de tennis n'hésite pas à la mettre en scène sur ses réseaux sociaux et depuis sa naissance, il n'y en a plus que pour elle sur son compte Instagram. Suivie par près de 865 000 abonnés, la jolie blonde vient de partager une série de photos des derniers jours vécus par sa petite famille. "Être parent", écrit-elle simplement pour symboliser cette nouvelle étape dans la vie, faite de ballades en poussettes, de doux moments à trois à la maison et de sortie au bord du lac Léman pour le couple installé à Nyon, en Suisse. De belles photos qui ont visiblement plu aux fans d'Elina puisque la publication a déjà reçu plus de 45 000 likes et les commentaires des internautes sont tous très bienveillants.