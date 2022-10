Gaël Monfils papa : sa femme Elina présente la chambre toute mignonne de leur fille Skaï

Une chambre dans les étoiles pour la petite Skaï et un dimanche tranquille à la maison

Quelques jours plus tard, les deux stars du tennis ont pu rentrer chez elles et visiblement tout était fin prêt pour accueillir la petite fille. Sur son compte Instagram, la jeune maman, qui est suivie par plus de 865 000 abonnés, a publié quelques photos et on peut notamment voir la jolie petite chambre de Skaï, dont le thème principal semble être les étoiles. "Notre dimanche cosy à la maison", écrit toute heureuse Elina. Au programme de cette fin de semaine relaxante à la maison du côté de Monaco, où le couple réside, des instants à deux avec Skaï, un beau bouquet de fleurs et un repas de crêpes !