Gaël Monfils et Elina Svitolina parents : leur "princesse" a un prénom très original, une 1re photo dévoilée

Le petite fille est née il y a quelques heures et le papa n'a pas pu se retenir de partager sa joie. Gaël Monfils et Elina Svitolina ont accueilli leur enfant et ont dévoilé son doux et unique prénom. Ils ont aussi publié une tendre photo.

Le bébé de Gaël Monfils et Elina Svitolina est né ! Le sportif a partagé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram. "J'ai passé la nuit la plus incroyable de ma vie, qui s'est terminée par le plus beau des cadeaux vers 6 heures du matin. Elina était forte et courageuse. Je ne remercierai jamais assez ma femme et Dieu pour ce moment spécial. Bienvenue au monde ma petite princesse SKAÏ", a-t-il fait savoir samedi 15 octobre. Le duo a donc choisi un prénom très original pour leur bébé. Cette information était complétée d'une photo où l'on peut voir le doigt de la maman et le doigt du papa toucher la toute petite main du nouveau-né.

C'est au mois de mai que Gaël Monfils et Elina Svitolina ont fait savoir qu'ils allaient être parents. "C'est avec un coeur plein d'amour et de bonheur que nous avons le plaisir de vous annoncer que nous attendons une petite fille en octobre", avaient-ils fait savoir. On connaissait le sexe, à présent on connaît le nom : Skaï. Le sportif français et la belle ukrainienne ont officialisé leur couple en 2019 sur Instagram mais se sont rencontrés à Saint-Tropez en 2017. Ils se sont mariés en 2021 en présence de nombreuses stars comme Matt Pokora et Tony Parker. Ce nouveau bonheur dans la vie de Gaël Monfils et Elina Svitolina devrait redonner du baume au coeur à la jolie jeune femme qui vit très mal ce qu'il se passe en Ukraine. Il y a quelques jours, elle ne cachait pas que sa terre natale lui manquait. Des messages d'amour et de tristesse qu'elle diffuse régulièrement. "Je suis actuellement loin de vous, loin de mon peuple, mais mon coeur ne s'est jamais senti aussi rempli de votre âme, mon peuple, chaque jour, j'ai peur pour vous. Mes yeux ne cessent de pleurer, mon coeur ne cesse de saigner", écrivait-elle par exemple au début du conflit en février. Des origines et des souvenirs qu'Elina Svitolina partagera certainement avec Skaï.