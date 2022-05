Gaël Monfils et sa femme Elina Svitolina bientôt parents : ils révèlent le sexe de leur bébé !

Officiellement en couple depuis le tout début de l'année 2019, Gael Monfils et Elina Svitolina - qui a renoncé cette année à participer à Roland-Garros - s'étaient pourtant séparés en février 2021. "Salut tout le monde ! @elisvitolina et moi avons décidé de faire un break dans notre relation. La décision a été incroyablement difficile parce que nous avons toujours de l'amour l'un pour l'autre... MAIS, c'est juste deux meilleurs amis qui réalisent qu'il est temps de prendre de la distance et d'aider chacun à avoir une vie la plus joyeuse, épanouie possible", avait confié le tennisman sur Instagram.

Mais l'amour étant finalement plus fort que tout entre les deux sportifs, le couple s'était retrouvé quelques mois plus tard. Fou de sa belle Ukrainienne, il l'avait ensuite demandée en mariage en avril 2021 et avait annoncé que leur mariage aurait lieu en juillet 2021.