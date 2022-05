Elina Svitolina : La femme de Gaël Monfils prend une terrible décision pour Roland Garros

C'est une guerre qui dure depuis plus de deux mois maintenant et elle impacte des millions de personnes à travers le monde. Dans le sport, la plupart des Russes ont été bannis des compétitions et à l'inverse, de nombreux sportifs ukrainiens sont très attristés par la guerre qui se déroule dans leur pays. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs perdu la vie au cours des combats tandis que d'autres utilisent leurs voix pour sensibiliser au drame que vivent les habitants ukrainiens. Parmi eux, ​​la joueuse de tennis Elina Svitolina fait partie des plus impliqués et grâce à sa popularité, elle tente d'alerter le plus de monde possible via ses réseaux sociaux où des soirées de charité.

Fin mars, elle a pris la décision de faire un gros break dans sa saison, n'arrivant pas à trouver la force de continuer à jouer. La femme de Gaël Monfils est actuellement la 27e joueuse mondiale et beaucoup s'attendaient à la voir revenir pour l'un des évènements les plus importants de l'année, Roland Garros. Le tournoi débute le 22 mai et Elina Svitolina vient de faire une annonce qui risque d'attrister ses fans. Interrogée par l'AFP sur sa possibilité de participer au tournoi parisien, l'Ukrainienne de 27 ans a été cash : "Malheureusement pas cette année. Je vais le manquer", a-t-elle répondu.

Mentalement c'est exténuant de voir toutes ces choses terribles qui arrivent aux gens

On imagine que la décision a été très compliquée à prendre pour la jeune femme qui s'est mariée l'an dernier avec Gaël Monfils, mais elle n'est toujours pas en état de rejouer. "Mentalement c'est exténuant de voir toutes ces choses terribles qui arrivent aux gens et de ne pas savoir ce qui va se passer demain ou dans une heure, c'est très angoissant. (...) C'est une inquiétude permanente", a ajouté Elina Svitolina.

Les combats continuent en Ukraine et la situation de son pays empêche pour le moment Elina Svitolina de reprendre la pratique de son sport. Heureusement pour elle, on imagine qu'elle est parfaitement épaulée par son mari dans cette période difficile.