Elina Svitolina prend une grande décision : la femme de Gaël Monfils en pleine détresse émotionnelle

La guerre en Ukraine a des répercussions un peu partout sur la planète et dans tous les domaines, même dans le sport. Si plusieurs athlètes russes ont été empêchés de participer à des compétitions, des sportifs ont également perdu la vie dans les combats qui font rage depuis plus d'un mois maintenant. Pour les sportifs ukrainiens, la situation est dramatique et Elina Svitolina fait partie des athlètes les plus affectés par la situation. La femme de Gaël Monfils s'est déjà exprimée sur les réseaux sociaux et elle a également pris la décision de reverser tous ses gains en tournoi pour aider la résistance ukrainienne.

Des gestes forts, mais visiblement la situation est trop difficile à supporter pour continuer à jouer au tennis. La vingtième joueuse mondiale a pris une décision radicale pour son avenir à court terme, comme elle l'explique sur ses réseaux sociaux. "Ces deux derniers mois ont été extrêmement difficiles pour moi, mentalement ou physiquement. Depuis un moment j'ai des soucis au dos", explique-t-elle en préambule de son long message où elle annonce donc qu'elle renonce aux prochains tournois et qu'elle n'ira donc pas aux États-Unis pour disputer la Billie Jean King Cup.

J'observais avec une douleur insupportable dans mon coeur ce qu'il se passait dans ma patrie, l'Ukraine

Affaiblie physiquement, Elina Svitolina l'est également psychologiquement, comme elle l'avoue dans son message, même si elle a su s'en servir pour se motiver. "J'observais avec une douleur insupportable dans mon coeur ce qu'il se passait dans ma patrie, l'Ukraine, et avec quelle bravoure et quel courage le peuple ukrainien se battait. Cela m'a donné un énorme boost pour continuer et me battre sur le terrain", assure-t-elle, avant d'avouer qu'elle est à bout : "Maintenant, mon corps ne peut plus le supporter et j'ai besoin de me reposer".

Une décision très difficile à prendre pour la jeune femme de 27 ans, mariée à Gaël Monfils depuis juillet 2021, qui va donc prendre un gros break, mais que ses fans se rassurent, elle compte bien revenir. "Mais j'en suis certaine, je vous retrouverai bientôt", conclut-elle son puissant message.