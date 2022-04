Gaël Monfils ému face au courage de sa femme Elina Svitolina : "C'est grâce à elle que je joue"

La situation actuelle en Ukraine préoccupe la planète entière mais pour certains sportifs, cet évènement dramatique a une importance encore plus importante, à l'image d'Elina Svitolina, la tenniswoman ukrainienne. La 27e joueuse mondiale est logiquement très affectée par les terribles combats qui ont lieu en ce moment dans son pays natal. Si elle essaye tant bien que mal d'alerter sur la situation ou de venir en aide financièrement aux troupes ukrainiennes, continuer de jouer au tennis était trop difficile et elle a décidé de prendre une pause il y a quelques jours de cela.

Pour l'épauler, la jeune femme de 27 ans sait qu'elle peut compter sur son mari, Gaël Monfils. Le tennisman français de 36 ans vit une belle histoire d'amour avec l'Ukrainienne et pour Le Parisien, il a accepté de se livrer sur la terrible épreuve qu'elle vit actuellement et l'impact qu'elle a eu sur les dernières décisions du Français. "Franchement, c'est grâce à elle que je joue. En toute transparence, si elle n'était pas allée à Indian Wells et Miami, je n'y serais pas allé non plus. Je n'arrive même pas à comprendre comment elle a pu jouer", s'interroge-t-il aujourd'hui.

Je suis en admiration devant ma femme.

Désormais en break, Elina Svitolina sait néanmoins qu'elle peut compter sur le soutien de Gaël Monfils. "Je suis en admiration devant ma femme. C'est juste exceptionnel de trouver autant d'énergie, de volonté dans des moments comme ça. Chapeau...", déclare le grand copain de Benoît Paire, avant d'en dire un peu plus sur son rôle au quotidien : "Moi, finalement, je suis une épaule pour elle et je trouve déjà tout ça hyper dur. Je lui dis à chaque fois que je prends exemple sur elle. Elle a des capacités exceptionnelles dans la vie. C'est là aussi que tu vois que les femmes sont très fortes, ce n'est pas du blabla...".

Un beau témoignage de la part de Gaël Monfils, admiratif du courage de sa femme, dans cette période particulièrement dure pour elle.

Retrouvez l'interview de Gaël Monfils en intégralité sur le site du Parisien.