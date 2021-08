Gaël Monfils fier de sa femme : photo pour fêter la médaille d'Elina Svitolina au JO

C'est une joie par substitution mais elle est très belle ! Gaël Monfils est fou de bonheur après la très belle médaille de bronze de sa compagne, Elina Svitolina lors de la compétition de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo. Et tout cela seulement quelques jours après leur mariage en compagnie de nombreuses stars françaises. Une belle période donc pour le couple de sportif même si Gaël Monfils n'a pas réussi à ramener de médaille pour la France cette année.

Dans une publication postée mercredi 4 août, le joueur 34 ans félicite sa femme pour ce bel accomplissement. Sur la photo, on le voit tenir la médaille de bronze d'Elina qu'elle a autour du cou. Visiblement très content, le sportif français gratifie ses 764000 abonnés d'une belle grimace tandis que la joueuse ukrainienne de 26 ans affiche un beau sourire. "Quand ta petite femme ramène la médaille de bronze", écrit-il en commentaire avec le hahstag "mari fier". Une nouvelle qui a beaucoup plu aux fans du joueur puisque la publication a déjà été likée plus de 110 000 fois !

Les stars adorent !

Et les commentaires affluent pour féliciter le couple dont les fiançailles ont été une vraie surprise. Le grand pote de Gaël Monfils, M. Pokora y est allé d'un "Yesss" avec les emojis feu et applaudissement. Sa femme n'est pas en reste puisque Christina Milian a également envoyé quelques emojis de célébrations pour féliciter la belle blonde. Deux joueuses de tennis, probablement proches d'Elina, Caroline Wozniacki et Victoria Azarenka, ont également tenu à féliciter la championne.