Victoria Azarenka : Grande victoire pour son fils Leo, après une rude bataille

Victoria Azarenka est une battante, sur les courts et dans sa vie privée. La tenniswoman de 31 ans n'a rien lâché lorsqu'elle a cherché à obtenir la garde de son fils Leo, aujourd'hui âgé de 3 ans et demi. Séparée depuis août 2017 du père de son adorable petite tête blonde qu'elle expose sur les réseaux sociaux, la Biélorusse a dû batailler pour obtenir sa garde.

À en croire le Daily Mail, la guerre qui opposait Victoria Azarenka à Billy McKeague est terminée, du moins juridiquement. La sportive, finaliste de la dernière édition de l'US Open remportée par la Japonaise Naomi Osaka, aurait obtenu la garde du petit garçon. Elle avait vécu le confinement à ses côtés.

Après leur rencontre à Hawaï, Victoria Azarenka et Billy McKeague s'étaient installés en Californie : la Biélorusse avait acheté une maison à Manhattan Beach, où Billy s'était installé. Puis leur petit Leo est né en décembre 2016, mais le couple s'est séparé après Wimbledon en 2017. Parce que non américaine, Victoria n'avait pas le droit de quitter le pays avec son enfant, elle était contrainte à rester sur le territoire si elle souhaitait être auprès de lui. Entre sa carrière de sportive de haut niveau et son bébé, la tenniswoman a choisi le second. Elle s'est retirée du circuit WTA et ce n'est qu'en 2018 qu'elle a repris la compétition, lorsque la justice californienne lui a donné le droit de quitter les États-Unis. "Les aventures de Leo et de sa maman commencent. Europe, nous voici. Première escale à Madrid, avait tweeté l'ancienne n°1 mondiale en avril 2018.

À nouveau au plus haut niveau sur le circuit WTA, Victoria Azarenka est également une maman épanouie et ne se prive pas de le montrer sur Instagram, où elle reçoit le soutien des autres joueuses.